Université de Picardie Jules Verne

Colloque international en ligne

L'Enfance de l'art : jeunesse et bande dessinée

organisé par l'Université de Picardie Jules Verne, l'Université d'Artois, l'Université de Brighton, l'Académie Libanaise des Beaux-Arts et l'association On a marché sur le bulle.

Colloque à suivre sur le lien Zoom suivant, aux heures indiquées :

https://u-picardie-fr.zoom.us/j/2509049983?pwd=QkVNSXpDNWJCWnp4eTdOZ0FzWUJIZz09

ID de réunion : 250 904 9983

3 juin 2021

MATINÉE : "Jeunesse et genèse de la bande dessinée du XIXe au XXIe siècle"

Présidence de séance : Justin Wadlow (UPJV)

• 9h30 Introduction par Androula Michaël (directrice du CRAE-UPJV) et Arnaud Timbert (directeur de l’UFR des Arts-UPJV)

• 10h Antoine Sausverd (historien de la bande dessinée) « Les riches heures de l’imagerie enfantine au XIXe siècle »

• 10h45 Nicolas Zmelty (UPJV) « Les détours de l’ombre »

11h30 : Pause

• 11h45 William Foix (historien de la bande dessinée) « Jeunesse et bande dessinée : l’univers fantastique de Yakari »

• 12h30 Régis Goddyn (UPJV) « Écrire pour la jeunesse : l’expérience de Zibeline »

APRÈS-MIDI : "Une perspective internationale : Grande-Bretagne, Espagne et Liban"

Présidence de séance : Jaime Céspedes (Université d'Artois)

• 14h30 Hannah Berry (auteur, Royal Society of Literature, UK) « Kindness, Resilience and Si-fi: The Rez and Planet Divoc-91 »

• 15h15 Jaime Céspedes (Université d’Artois) « Dessiner sous l’Espagne franquiste: La série Pepe de Carlos Giménez »

16h00 : Pause

• 16h15 Androula Michaël (UPJV) « Picasso et la bande dessinée »

• 17h Marilyne Mokbel, Laure Ibrahim et Gracia Koussa (ALBA) « De l’illustration à la scène : Les trois puces, le Chaloulou et le Maloulou »

• 17h45 Trois auteurs de bande dessinée parlent de leurs lectures de jeunesse. Une table ronde avec David François, David Périmony et Ludovic Rio. Modérateur : Justin Wadlow.

4 juin 2021

"Le handicap dans la bande dessinée jeunesse : dans et par-delà les cases"

• 9h30 Introduction et présidence de séance : Nathalie Saudo-Welby (UPJV)

• 9h45 Conférence d’ouverture: “Comics Mocking Disability: That’s History”, Laurence Grove (University of Glasgow)

10h30 : Pause

• 10h45 : Le Rapport aux autres

Présidence de séance : Laurence Grove (University of Glasgow)

• Aurélie Thiria-Meulemans (UPJV) « “Insensé qui crois que je ne suis pas toi”: Jeux de doubles et révélations dans A Silent Voice de Toshitoki Oima (2013-14) »

• Nathalie Saudo-Welby (UPJV) « Supersourde (2014) de Cece Bell et la construction des compétences culturelles sur le handicap »

• Julie Gallego et Perrine Le Balch (Université de Pau et des Pays de l’Ardour) « “La beauté est dans la différence” : la représentation de l’autisme dans Jun de Keum Suk Gendry-Kim (2020) »

• 13h30 : "Bande dessinée et Éducation"

Présidence de séance : Justin Wadlow (UPJV)

• Arnaud Baucry (Croix Rouge française - Amiens) « Un atelier BD avec quatre jeunes autistes »

• Marie-Luz Ceva (consultante en ingénierie culturelle) « Rendre la bande dessinée jeunesse accessible : la Communication Alternative et Améliorée au service d’une société inclusive »

• Ana Mujkovic (Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3) “Able-bodiedness in Chris Ware’s Building Stories (2012)”

15h15 : Clôture du colloque