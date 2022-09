Adresse : Maison de la recherche de l'Université Sorbonne Nouvelle et Sorbonne Université

Colloque International José Saramago : création, dialogue et critique



Paris, 17 et 18 octobre 2022





L’année 2022 est l’occasion de fêter le centenaire de la naissance de l’écrivain José Saramago (1922-2010), connu et reconnu tant dans son pays natal qu’à l’étranger pour son œuvre vaste et complexe, qui lui a valu de remporter le Prix Nobel de Littérature en 1998. Cette reconnaissance a été et continue d’être un événement marquant pour le monde lusophone, étant donné la projection internationale de l’un de ses plus grands écrivains.



Aujourd’hui, Saramago est un auteur incontournable du canon littéraire, et il a lui-même réfléchi, tout au long de son œuvre, sur les différents sens du canon, en le revisitant, en s’en servant dans la construction de ses romans et de ses personnages, soulignant également la nécessité de ne pas le rendre statique. L’œuvre de Saramago est, dans ce sens, une invitation constante à la relecture attentive d’époques et de créations de nature diverse, de la littérature aux arts plastiques, de la musique au théâtre et au cinéma. Elle est également une invitation à y réfléchir de manière critique, à revisiter le passé et à questionner le présent, à regarder aussi bien des personnages et des histoires oubliées que des pratiques et des structures cristallisées.



C’est donc dans le but d’analyser et de débattre de la création littéraire de Saramago dans ses multiples dialogues et dans sa portée critique, que les centres de recherche CREPAL (Sorbonne Nouvelle), CRIMIC (Sorbonne Université) et AMERIBER (Bordeaux Montaigne) organisent le Colloque International « José Saramago : création, dialogue et critique ».

Voir le détail du programme…

—



Organisation :

Fernando CUROPOS – CREPAL, Université Sorbonne Nouvelle

Maria ARAÚJO DA SILVA – CRIMIC, Sorbonne Université

Sara GRÜNHAGEN – CREPAL, Université Sorbonne Nouvelle

Sílvia AMORIM – AMERIBER, Université Bordeaux Montaigne



Contact : je.saramago2022@gmail.com





Lieux :

Lundi 17/10

Maison de la Recherche de l'Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3

4 rue des Irlandais

Paris 75005



et

Mardi 18/10

Sorbonne Université

17 rue de la Sorbonne

75005 Paris