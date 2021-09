MSH Paris Nord et BNF

- English below / Español (ver abajo) -

Colloque international : Faire corps ? Représentations et revendications des créatrices de bandes dessinées en Europe et dans les Amériques

22 septembre 2022 à la MSH Paris Nord et 23 septembre 2022 à la BnF

Ce colloque est organisé par Les Bréchoises, groupe de travail sur les femmes dans la Bande Dessinée, rattachée à l’association La Brèche. Il est porté par l’Université Paris 8, en collaboration avec l’EUR ArTeC, la MSH Paris Nord, l’Université Paris Nanterre, l’Université Bordeaux Montaigne, les Archives du Féminisme, EFiGiES, EXPERICE et le LEGS/CNRS. Nos partenaires internationaux sont l’Université de Lausanne, l’Université de Gênes et l’Université de Valence.

Résumé

Ce colloque aspire à réunir des approches issues des différentes disciplines des Sciences Humaines et Sociales afin de contribuer à combler les lacunes dans la recherche sur les femmes et la BD. En nous intéressant particulièrement aux actions, aux publications et aux revendications des femmes dans ce champ culturel et disciplinaire, nous avons pour ambition de mettre en lumière le rôle qu’elles y ont joué. Nous proposons de mener cette étude entre deux aires culturelles, l’Europe et les Amériques, selon trois axes principaux. Les axes suivants sont des propositions non limitatives.

Axe

Europe et Amériques, une étude comparatiste

L’éviction des femmes dans la BD dépasse les limites de la France et de l’Europe. L’histoire des femmes dans l’industrie des comics a été largement explorée par Trina Robbins. En dehors de cet apport central, le sujet demeure peu exploré dans les comics studies. Si les autrices publient des bandes dessinées depuis la fin du XIXe siècle, elles ont souvent été cantonnées aux comic books et strips de presse à destination des femmes et des enfants (Robbins ; 2013). Aujourd’hui, malgré une nette augmentation du nombre de femmes dans le domaine des comic books et d'un décloisonnement des postes qui leur étaient inaccessibles, elles demeurent encore des professionnelles minorées et confinées à des postes moins visibles comme coloristes, éditrices ou maquettistes. Ce constat d’une plus faible représentation des femmes dans le monde de la bande dessinée, mais aussi d’une modification de ce statu quo depuis une vingtaine d’années, semble partagé par d’autres pays du continent américain.

Comment a évolué la place des femmes dans la BD ? Quels sont les postes où elles sont le plus reconnues et pourquoi ? Le 9e art est-il un No women's land ? Comment écrire (réécrire ?) l’histoire des pionnières de la BD en Europe et aux Amériques ? À quels obstacles font-elles face ? Quelles sont les contraintes qui pèsent sur elles pour exercer pleinement le métier de créatrice de BD ? Les approches comparatistes sont les bienvenues. Prenant en compte l’histoire et le rôle des femmes dans l’industrie de la BD (lesquels varient en fonction de l’aire culturelle étudiée), ce colloque souhaite réunir des interventions qui portent sur différentes époques et sur plusieurs pays de part et d’autre de l’Atlantique.

Stratégies et politiques des femmes dans la Bande Dessinée

Les créatrices sont de facto minorisées dans l’industrie de la BD. Dès les débuts du médium, les femmes ont été présentes et ont mobilisé des stratégies pour se faire accepter dans ce secteur créatif. De l’invisibilisation de la féminité (les autrices de comic books signant avec des pseudonymes neutres ou masculins) à la publication d’ouvrages en non-mixité (comme le comité de rédaction de Ah! Nana ou les revues Wimmen's Comix, La Bûche...), les femmes ont pu se frayer une place dans la BD. Ces actions ne sont pas toutes revendiquées comme politiques et/ou féministes et il conviendra d'interroger les rapports des créatrices à ces concepts. Quelles filiations naissent ou peuvent se créer dans les réseaux et autres mouvements sociaux issus des mobilisations (ou luttes) communes ? Quelles sont les stratégies qui permettent de déjouer l’inégalité de traitement dans le 9e art ? Combats, précarisation, désertions et reconversions : comment faire carrière dans la BD et après la BD ? Quels sont les supports qui contribuent à déployer, dans les meilleures conditions, les voix minoritaires de la production bédéiste ? L’auto-édition et le fanzinat durant les années 1970 aux États-Unis ont été des lieux d’expérimentations de la BD engagée, mais ils se sont souvent révélés des milieux très masculins. Cette réalité se retrouve-t-elle dans d’autres aires culturelles ? Qu’en est-il de la période actuelle ? Quels sont les arguments tenus par les voix minoritaires pour justifier leurs choix éditoriaux ?

Les représentations genrées

Ce dernier axe se concentre sur les représentations des femmes et du genre dans la BD et surtout (mais pas uniquement), dans celle produite par les créatrices. Nous encourageons une lecture politique des bandes dessinées de créatrices, même quand ces dernières ne revendiquent aucune dimension politique dans leur production. Comment sont définis les personnages féminins à travers les récits, visuellement ou scénaristiquement ? Les hommes stéréotypés sont-ils les seuls modèles mis en scène, ou d’autres formes de masculinités sont-elles représentées et comment ? De quelles manières la BD permet-elle de questionner les notions de genre et de sexe ? Des œuvres permettent-elles la critique des bi-catégorisations sociales, ou posent-elles les questions d’intersectionnalité, en intégrant d’autres facteurs d'oppression (genre, classe, validisme, race, etc.) ?

Modalités de contribution

Les propositions seront à envoyer (en anglais, espagnol ou français) sous forme d’un résumé de 200 mots maximum, accompagnés d’une courte notice bio-bibliographique à l’adresse suivante : lesbrechoises@gmail.com

Une publication, à l’issue de ce colloque, est prévue.

Contact : Marys Renné Hertiman - marys.hertiman@gmail.com

Calendrier

22 septembre 2021 : diffusion appel à communications

7 janvier 2022 : clôture de l’appel

Février-mars 2022 : évaluation des propositions

Avril 2022 : annonce du programme définitif

Septembre 2022 : déroulement du colloque

Comité d’organisation

Sophie Bonadè, doctrice associée au laboratoire SLAM

Laura Caraballo, post-doctorante à l’Université Clermont-Auvergne

Marys Hertiman, doctorante à l’Université de Paris 8

Marie-Paule Noël, traductrice, éditrice, militante et cheffe de projet droits des femmes

Johanna Schipper, autrice & professeure PEA, doctorante à l’Université Bordeaux Montaigne

Maëlys Tirehote-Corbin, doctorante à l’Université de Lausanne

Comité scientifique

Christine Bard, Université d’Angers

Elisa Bricco, Università Degli Studi Di Genova

Adela Cortijo, Universitat de Valencia

Jean-Paul Gabilliet, Université Bordeaux Montaigne

Anna Giaufret, Università Degli Studi Di Genova

Jessica Kohn, Association pour le développement de l'histoire culturelle (ADHC)

Sylvain Lesage, Université de Lille

Elisa McCausland, Universidad Complutense de Madrid

Marta Segarra, LEGS/CNRS - Universitat de Barcelona

Elisabeth Beguery, BnF

Isabelle Le Pape, BnF

Olivier Piffault, BnF

Pascale Joncour, BnF

Gaëlle Kovaliv, Université de Lausanne

---

Faire corps ? Depictions and demands of women cartoonists in Europe and the Americas

September 22, 2022 at the MSH Paris Nord and September 23, 2022 at the BnF

This symposium is organized by Les Bréchoises, a study group about women in comics, connected to the association La Brèche. It is supported by Université Paris 8, the EUR ArTeC, the MSH Paris Nord, University Paris-Nanterre, Université Bordeaux Montaigne, EXPERICE, Archives du Féminisme, EFiGiES the LEGS/CNRS. Our international partners are the University of Lausanne, the University of Genoa and the University of Valencia.

Abstract

This symposium will bring together Humanities and Social Sciences approaches in order to fill the gaps in the research on women and comics. We aim to highlight the part played by women in this cultural and disciplinary field by focusing on their various actions, publications and claims. The focus shall be placed on two cultural areas, Europe and the Americas, along the lines of three major topics outlined as follows in non-restrictive terms.

Topics

Europe and the Americas, a comparative study

The crowding out of women from the comic's industry is a phenomenon that is by no means specific to France and Europe. The history of women in the US comics industry has been extensively documented by Trina Robbins. Yet, despite her groundbreaking input, the topic is still under-documented in comics studies. While women creators have been publishing comics since the late nineteenth century, their impact has often been limited to comic books and newspaper strips for women and children (Robbins; 2013). Today, despite an increase in the number of women creators in comic books and the opening up of positions that used to be inaccessible to them, they remain a minority in the industry, still too often confined to hardly visible positions such as colorists, editors or designers. The low number of women in the comic's industry, but also of a change of this status quo in the last two decades, are elements found in other countries across the American continent.

How has the place of women in comics evolved? Which positions are most recognized and why? Is the 9th art a “No woman's land ?” Is it possible to write (or rewrite) the history of the comics’ female pioneers in Europe and the Americas? Which obstacles do women face? What are the constraints that prevent them from being full-fledged comic book creators? Comparative approaches to address these questions will be welcome. Taking into account the history and the role of women in the comic's industry (which vary according to cultural areas), this symposium aims to feature papers focusing upon different eras and countries from Europe and the American continent.

Strategies and politics of women in the comics industry

Women creators are de facto a minority in the comic's industry. Since the beginning of the medium’s history, women have been present and established strategies to be accepted into this creative sector. From the invisibilization of femininity (female cartoonists signing with non-gendered or male pseudonyms) to the publication of works by women-only groups (such as the editorial board of Ah! Nana or the magazines Wimmen's Comix, La Bûche...), women have been able to carve out space for themselves in comics. These actions are not all labelled as political and/or feminist, and it will be relevant to document how women creators relate to these concepts. Which connections emerge or can be created within the networks and other social movements resulting from common mobilizations or struggles? What are the strategies that allow to thwart unequal treatment on the basis of sex and gender in the 9th art? Struggles, precariousness, desertions and reconversions: how to make a career in comics and after comics? What are the formats best adapted to propagate minority voices in comics? Self-publishing and fanzine publishing were key spaces of experimentation for committed comics in the United States in the 1970s, but they often turned out to be male-dominated environments. Is this reality replicated in other cultural areas? What about now? What are the arguments used by minority voices to justify their editorial choices?

Gendered representations

This last topic addresses the representations of women and gender in comics, especially (but not only) those produced by female creators. We look forward to political readings of comics by women cartoonists, even when they do not claim any political dimension. How are the female characters defined through the stories, in visual or storytelling terms? Are stereotypical men the only models portrayed, or are other forms of masculinities represented and how? In what ways do comics enable us to question notions of gender and sex? Are there works critiquing social bi-categorizations, or do they question intersectionality by integrating other factors of oppression (gender, class, validism, race, etc.)?

Terms of contribution

Proposals in English, Spanish or French including an abstract of up to 200 words and a short bio-bibliographic note should be e-mailed to: lesbrechoises@gmail.com.

A publication will be drawn from the symposium.

Contact: Marys Renné Hertiman - marys.hertiman@gmail.com

Calendar

September 22, 2021: release of call for papers

January 7, 2022: deadline for submissions

February-March 2022: evaluation of proposals

April 2022 : announcement of the final program

September 2022: symposium proceedings

Organizing Committee

Bonadè Sophie, doctoral associate at the SLAM laboratory

Caraballo Laura, post-doctoral student at the University of Clermont-Auvergne

Hertiman Marys, PhD student at the University of Paris 8

Schipper Johanna, comic artist, professor, PhD student at Université Bordeaux Montaigne

Tirehote-Corbin Maëlys, PhD student at the University of Lausanne

Scientific Committee

Christine Bard, University of Angers

Elisa Bricco, Università Degli Studi Di Genova

Adela Cortijo, University of Valencia

Jean-Paul Gabilliet, Université Bordeaux Montaigne

Anna Giaufret, Università Degli Studi Di Genova

Jessica Kohn, Association pour le développement de l'histoire culturelle (ADHC)

Sylvain Lesage, University of Lille

Elisa McCausland, Universidad Complutense de Madrid

Marta Segarra, LEGS/CNRS - Universitat de Barcelona

Elisabeth Beguery, BnF

Isabelle Le Pape, BnF

Olivier Piffault, BnF

Pascale Joncour, BnF

Gaëlle Kovaliv, University of Lausanne

----

Faire corps ? Representaciones y reivindicaciones de las creadoras de cómics en Europa y América

22 de septiembre de 2022 en la MSH Paris Nord | 23 de septiembre de 2022 en la BnF

Este coloquio está organizado por Les Bréchoises (asociación La Brèche) y cuenta con el apoyo de la Universidad de París 8, en colaboración con las siguientes instituciones: EUR ArTeC, MSH Paris Nord, Universidad de París Nanterre, Universidad de Bordeaux Montaigne, asociación Archives du Féminisme, asociación EFiGiES, EXPERICE, LEGS/CNRS, Universidad de Lausana, Universidad de Génova y Universidad de Valencia.

Resumen

El objetivo de este coloquio es reunir enfoques de diferentes disciplinas de las Ciencias Humanas y Sociales con el fin de contribuir a completar las carencias de la investigación sobre las mujeres en el cómic. Al centrarnos en las acciones, publicaciones y reivindicaciones de las mujeres en este ámbito cultural y disciplinario, pretendemos destacar el papel que estas han desempeñado en él. De este modo, nos proponemos realizar este estudio dentro de dos áreas culturales, Europa y América, siguiendo tres líneas principales. Los siguientes ejes son propuestas no limitativas.

Ejes temáticos

Europa y América, un estudio comparativo

La exclusión de las mujeres en la industria del cómic va más allá de las fronteras de Francia y Europa. La historia de las mujeres dentro de la industria del cómic estadounidense ha sido ampliamente explorada por Trina Robbins. Aparte de esta contribución central, el tema sigue siendo poco explorado en los estudios sobre el cómic. Aunque las autoras llevan publicando historietas desde finales del siglo XIX, a menudo se han limitado al sector juvenil o al llamado sector femenino (Robbins; 2013). Hoy en día, a pesar de un claro aumento del número de mujeres en el ámbito del cómic y de una descompartimentación de los puestos que eran inaccesibles para ellas, siguen siendo minoritarias y están confinadas a puestos menos visibles, como coloristas, editoras o maquetadoras. Dentro de otros países del continente americano se hace la constatación: las mujeres están subrepresentadas en este ámbito (y dentro de esta producción), pero han actuado por modificar este statu quo en los últimos veinte años.

¿Cómo han evolucionado las mujeres en la industria de los cómics en Europa y en América? ¿Es el noveno arte un espacio sin mujeres? ¿Cómo podemos escribir (¿reescribir?) la historia de las pioneras del cómic en ambos continentes? ¿A qué obstáculos se enfrentan las creadoras de historietas? ¿Cuáles son las limitaciones materiales a las que se enfrentan para ejercer plenamente la profesión de mujer creadora de cómics? Los enfoques comparativos son bienvenidos. Teniendo en cuenta la historia y el papel de las mujeres en la industria del cómic (que varían según el área cultural estudiada), este coloquio pretende reunir ponencias de diferentes épocas y países de ambos lados del Atlántico.

Estrategias y políticas desplegadas por las creadoras de cómics

Las creadoras de historietas son, de facto, minorías dentro de esta industria. Desde los inicios del medio, las mujeres han estado presentes y han movilizado estrategias para ganar aceptación en este sector creativo. Ellas van desde la negociación para esquivar la invisibilización (autoras que firman con seudónimos neutros o masculinos) hasta la colaboración en redes no mixtas (como la redacción de las revistas Ah ! Nana, Wimmen's Comix, La Bûche...), para así poder implantarse en esta industria. No todas estas acciones se reivindican como políticas y/o feministas, y habrá que cuestionar la relación de las creadoras con estos conceptos. Por eso, cabe preguntarse ¿Qué filiaciones nacen o pueden crearse en las redes y otros movimientos sociales resultantes de movilizaciones (o luchas) comunes? ¿Cuáles son las estrategias que nos permiten contrarrestar las desigualdades de género en el 9º arte? En cuanto a las luchas, la precariedad, las deserciones y reconversiones: ¿Cómo hacer carrera en esta industria y fuera de ella? ¿Cuáles son los medios que contribuyen al mejor despliegue de las voces minoritarias en la producción de cómics? La autoedición y los fanzines durante los años 70 en Estados Unidos fueron lugares de experimentación para los cómics comprometidos, pero a menudo resultaron ser ambientes muy masculinos. ¿Se refleja esta realidad en otra área cultural? ¿Qué sucede dentro del período actual? ¿Qué argumentos utilizan las voces minoritarias para justificar sus decisiones editoriales?

Representaciones de género

Este último eje se centra en las representaciones de género en los cómics, especialmente (pero no sólo) en los producidos por las creadoras. Fomentamos una lectura política de los cómics femeninos, incluso cuando no reivindican ninguna dimensión política en su producción. ¿Cómo se definen los personajes femeninos en las historias, visualmente o en las escrituras? ¿Cuáles son las formas de masculinidad representadas en las obras realizadas por mujeres historietistas? ¿De qué manera los cómics nos permiten cuestionar las nociones de género y sexo? ¿Las obras permiten criticar la bi-categorización social o plantean cuestiones de interseccionalidad, al integrar otros factores de opresión (género, clase, validismo, raza, etc.)?

¿Cómo contribuir?

Las propuestas deberán enviarse (en inglés, español o francés) en forma de resumen de no más de 200 palabras, junto con una breve nota bio-bibliográfica a: lesbrechoises@gmail.com

Está prevista una publicación tras la conferencia.

Contact: Marys Renné Hertiman - marys.hertiman@gmail.com

Calendario

22 de septiembre de 2021: publicación de la convocatoria de ponencias

7 de enero de 2022: cierre de la convocatoria

Febrero-marzo de 2022: evaluación de las propuestas

Abril de 2022: anuncio del programa definitivo

Septiembre de 2022: coloquio

Comité organizador

Sophie Bonadè, investigadora asociada al laboratorio SLAM

Laura Caraballo, investigadora postdoctoral en la Universidad de Clermont-Auvergne

Marys Hertiman, investigadora doctoral en la Universidad de París 8

Marie-Paule Noël, traductora, editora y gestora de proyectos de derechos de la mujer

Johanna Schipper, autora, profesora e investigadora en la Universidad Bordeaux Montaigne

Maëlys Tirehote-Corbin, investigadora doctoral en la Universidad de Lausana

Comité cientifico