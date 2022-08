Faire corps ? Représentations et revendications des créatrices de bandes dessinées en Europe et dans les Amériques

Le colloque accueille chercheureuses et créatrices de bande dessinées d’origine européenne et américaine pour mettre à jour le rôle des femmes dans le neuvième art et pour contribuer à combler quelques lacunes à ce sujet. Organisé par Les Bréchoises, grâce au soutien de diverses structures nationales et internationales, l’événement se déroule en ligne et en présentiel.

PROGRAMME

Journée du 22 septembre

Auditorium de la Maison des sciences de l’homme Paris Nord

(20, avenue George Sand, 93210 La Plaine Saint-Denis)

9 h : Accueil des participants

9 h 30 : Introduction

Par Marys Renné Hertiman (université Paris 8) et Maëlys Tirehote-Corbin (université de Lausanne)

10 h : Conférence plénière - Des-ocupar el cuerpo: del artefacto « Mujer » a la autorepresentación. La transgresión feminista en el cómic español de la transición a la democracia

Par Marika Vila (universitat de Barcelona)

11 h : Premier panel - « Un dessin de gonzesse »

Núria Pompeia, une dessinatrice « à corps et sans cri » contre les normes de genre de l’Espagne franquiste

Par Claudia Jareño Gila (Cergy Paris Université) et Anne-Claire Sanz-Gavillon (université de Rouen-Normandie)

Femmes et rapports de genre dans Trop n’est pas assez et Alors que j’essayais d’être quelqu’un de bien d’Ulli Lust

Par Hélène Camarade (université Bordeaux Montaigne)

12 h 30 : Pause midi

14 h : Conférence plénière - From Beryl and the Perils’ to Laydeez Do Comics. How women are transforming British comics

Par Paul Gravett

15 h : Second panel - « Les femmes s’affichent »

Harley Quinn, l’émancipation chaotique et transmédiatique d’un personnage féminin queer

Par Sophie Bonadè (université Paris Saclay)

Des représentations du corps de femmes par des femmes dans la bande dessinée brésilienne contemporaine

Par Maria Clara da Silva Ramos Carneiro (Universidade Federal de Santa Maria) et Liane Azevedo de Souza (Universidade Federal de Campina Grande)

16 h 30 : Pause - Possibilité de visiter l’exposition Paroles d’autrices à la MSH

17 h : Table Ronde - « AutorAs : les autrices de BD dans l’aire hispanoaméricain »

Le projet européen COST Icon-mics | Iberian comics

Animée par Viviane Alary (université Clermont Auvergne).

Autrices invitées : Sole Otero (Argentine), Victoria Rubio (Chili), Laura Pérez Verentti (Espagne),

Lola Lorente (Espagne), Joana Mosi (Portugal)

Journée du 23 septembre

Petit auditorium de la BnF (site François-Mitterrand)

9 h : Accueil des participants

9 h 30 : Introduction par la BnF

9 h 45 : Troisième panel - « The struggle is inner, and is played out in outer terrains »

Autodefinirse ‘fumettista’: testimonios de jóvenes

autoras italianas

Par Lisa Maya Quaianni Manuzzato (università degli Studi di Milano) et Eva Van de Wiele (Ghent University)

Viñetas en resistencia (La experiencia de Esporádica)

Par Alfredo Guzmán Tinajero (universidad Iberoamericana Ciudad de México)

11 h 15 : Pause

11 h 30 : Présentation des collections de bandes dessinées à la BnF

12 h 30 : Pause midi

14 h : Quatrième panel - « Ne nous libérez pas… »

La bande dessinée comme stratégie de suffragette. Comparaison de sources d’Argentine, des États-

Unis et d’Angleterre

Par Thais Batista Rosa Moreira (universidade de São Paulo)

Two angry dykes in a dystopian patriarchy

Par Hélène Tison (université de Tours)

16 h : Pause

15 h 30 : Table ronde - « Faire collectif ? »

Animée par Johanna Schipper (ÉESI/université Bordeaux Montaigne). Créatrices invitées (sous réserve) : Christelle Pécout, Jul Maroh, Anne-Perrine Couët et Adèle Mesones, respectivement membres de divers réseaux et collectifs professionnels français, dont le SNAC-BD et le Collectif des créatrices de bande dessinée contre le sexisme

17 h 30 : Conférence plénière - A Century of American Women Cartoonists

Par Trina Robbins

18 h 30 : Mot de clôture

Comité d’organisation

Sophie Bonadè, doctrice associée au laboratoire SLAM

Laura Caraballo, post-doctorante à l’université Clermont-Auvergne

Françoise Laot, socio-historienne et professeure à l’université de Paris 8

Marie-Paule Noël, traductrice, éditrice et chargée de projets InkLink

Marys Renné Hertiman, doctorante à l’université de Paris 8, porteuse du projet et coordinatrice des Bréchoises

Johanna Schipper, autrice et professeure à l’ÉESI, doctorante à l’université Bordeaux Montaigne

Maëlys Tirehote-Corbin, doctorante à l’université de Lausanne

Avec le soutien d’Isabelle Le Pape, chargée de collections à la BnF et François Nida, chargé de programmation à la BnF



Comité scientifique

Christine Bard, université d’Angers

Elisabeth Beguery, BnF

Elisa Bricco, università Degli Studi Di Genova

Jean-Paul Gabilliet, université Bordeaux Montaigne

Anna Giaufret, università Degli Studi Di Genova

Pascale Joncour, BnF

Jessica Kohn, Association pour le développement de l’histoire culturelle (ADHC)

Gaëlle Kovaliv, université de Lausanne

Françoise Laot, université de Paris 8

Isabelle Le Pape, BnF

Sylvain Lesage, université de Lille

Olivier Piffault, BnF

Marta Segarra, LEGS/CNRS - universitat de Barcelona

Partenaires

Colloque international porté par Les Bréchoises, groupe de travail sur les femmes dans la bande dessinée, rattachée à l’association La Brèche. Il est organisé grâce au soutien de l’EUR ArTeC, de l’Université Paris 8, de la MSH Paris Nord, de l’Université Bordeaux Montaigne, de l’Université Paris Nanterre, des Archives du Féminisme, de l’association EFiGiES, d’EXPERICE, du LEGS/CNRS, de la BnF, de l’Université de Gênes, du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation ainsi que du projet d’action européenne COST-iCOn-MICS.