Adresse : Bibliothèque Méjanes (Aix-en-Provence)

Germain Nouveau, insaisissable mais de son temps



Second volet du colloque Germain Nouveau, un poète varois à redécouvrir



Matin (9h30 - 12h)

Jean-Philippe de Wind et Pascale Vandegeerde (directeurs des Cahiers Germain Nouveau) : « Le corpus des premiers vers »

Eddie Breuil (docteur de Lyon 2) : « L’histoire éditoriale de La Doctrine de l’Amour »

Michèle Gorenc (Babel, Toulon) : « Humilis, poète errant. Léon Vérane célèbre Germain Nouveau »

Guillaume Zeller : « Floréal ou Germain Nouveau vu par Léonce de Larmandie »

Anthony Piana : « Germain Nouveau, une place à trouver »

Pour ceux qui le souhaitent, trajet à la bibliothèque patrimoniale (5 min à pied) pour visiter l’exposition Germain Nouveau, l'ami de Verlaine et de Rimbaud.

13h30-14h-15 : visite de l’exposition

Après-midi (14h30 - 16h)

Cyrille Lhermelier (docteur de Rennes 2) : « Ruptures et fidélité : Germain Nouveau et sa famille »

François Proia (Université de Chieti) : « Villes et paysages dans l’œuvre de Germain Nouveau »

Alain Paire : « L’univers pictural de Germain Nouveau »

En partenariat avec le laboratoire Babel de l’Université de Toulon

Entrée libre

----------

16h30 : Projection du documentaire de Christian Philibert Le poète illuminé

18h-19h : Débat avec le réalisateur et les intervenants du film

En partenariat avec l'Institut de l'image.