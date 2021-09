Distanciel

Colloque Énonciation et Argumentation

La sémantique argumentative en dialogue

Le colloque international Énonciation et Argumentation se tiendra en distanciel les 7, 8 et 9 octobre 2021 et s’articulera autour de conférences et de groupes de travail qui se dérouleront en portugais, en français ou en espagnol.

Pour obtenir l'ensemble des liens Zoom des activités francophones de l'événement, vous pouvez nous écrire à l'adresse colenarg@gmail.com avant le 6 octobre.

Vous trouverez ci-dessous le programme des activités francophones. Quant au programme détaillé de celui-ci et aux programmes des activités lusophones, vous les retrouverez, ainsi que toutes les informations supplémentaires, sur notre site internet : https://colenarg.paginas.ufsc.br/home/

JEUDI 07 OCTOBRE

13h30 – Ouverture

14h – Argumenter en poésie

Michèle Monte (Université de Toulon – France)

Présentation : Marion Carel

15h – Pour une extension du domaine de la sémantique argumentative

Alfredo Lescano (Université de Toulouse – France)

Présentation : Marion Carel

16h – 17h30 : Pause

17h30-20h (salle 1) : Panel présidé par Corinne Rossari

17h30-20h (salle 2) : Groupe de travail francophone présidé par Zoé Camus

VENDREDI 08 OCTOBRE

10h – 12h30 : Groupe de travail francophone présidé par Tomonori Okubo

14h – L’argumentation, entre langue et texte

Kohei Kida (Université Keio – Japon)

Présentation : Dinah Ribard

15h – A propos des causes dialogico-argumentatives de l’énonciation. Le cas de énonciations miratives avec l’imparfait et le plus-que-parfait de surprise en espagnol

María Marta García Negroni (Universidad de Buenos Aires – Argentina)

Présentation : Dinah Ribard

16h – 17h30 : Pause

17h30-20h (salle 1) : Groupe de travail francophone présidé par Anouch Bourmayan

17h30-20h (salle 2) : Groupe de travail francophone présidé par Csüry István

SAMEDI 09 OCTOBRE

14h – La perception n’est pas toujours sous nos yeux : étude énonciative et diachronique du marqueur voyons voir

Sonia Gomez Jordana (Universidad Complutense de Madrid – Espagne)

Présentation : Elisabeth Miche

15h – L’homme de paille : (re)formulation du discours adverse, disqualification, évaluation

Marianne Doury (Université de Paris – France)

Présentation : Elisabeth Miche

16h – 17h30 : Pause

17h30-20h (salle 1) : Groupe de travail francophone présidé par François Nemo

17h30-20h (salle 2) : Groupe de travail francophone présidé par Anne-Laure Daux-Combaudon