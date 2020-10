Colloque 'Du postmodernisme au posthumanisme. Littérature et cinéma et Littérature et cinéma latino-américains' (Paris)

Université de Paris

Colloque

Du postmodernisme au posthumanisme. Littérature et cinéma

et

Littérature et cinéma latino-américains

(Paris)

27 et 28 novembre 2020

Université de Paris

10 rue Françoise Dolto, 75013

Salle des thèses 580F. Halle aux Farines

Le présent colloque s’inscrit dans le prolongement de la journée d’étude « Le Temps du posthumain ? », qui s’est tenue à l’Université de Paris et à Bétonsalon – Centre d’art et de recherche le 2 juin 2017.

La journée du 27 novembre poursuit la réflexion autour du posthumanisme et ses représentations littéraires et cinématographiques, compte tenu de l’évolution de la notion ces dernières années, de sa réception dans les champs philosophique, littéraire et cinématographique, et de ses représentations les plus récentes.

La journée du 28 novembre, consacrée à l’Amérique latine, cherche à introduire le posthumanisme comme un outil épistémologique dans l’étude de la littérature et du cinéma produits dans cette région. Au-delà d’une constatation de la présence des discours du posthumanisme dans des créations latino-américaines, il s’agit de le concevoir moins comme un filtre que comme un horizon critique et comme un instrument de réflexion.

Programme

Journée 1

Vendredi 27 novembre

Du postmodernisme au posthumanisme. Littérature et cinéma

9h15 | Accueil

9h30 | Carlos TELLO (Docteur U. de Paris / Ater U. Paris-Est Créteil). « Un système de discours »

Questions d’identité, questions de genre

9h45 | Amaury DEHOUX (Docteur FNRS / UCLouvain). « Le vivre-ensemble dans la fiction posthumaine. Petite typologie du rapport à l'autre technologique »

10h30| Carole GUESSE (Post-doctorante KU Leuven). « Le posthumain. Catalyseur d'hybridité ontologique »

Modération Carlos TELLO

13h | Pause déjeuner

Augmenter et améliorer ?

14h30 | Marie BAUDOIN (Doctorante U. Paris 8). « ‘Un homme augmenté par le chagrin’. Posthumanisme et vulnérabilité dans Zéro K de Don DeLillo »

15h15 | Apolline TAILLANDIER (Doctorante Science Po). »Les langages libéraux du posthumanisme : le transhumanisme entre transgression et amélioration »

Modération Carole GUESSE

11h15 | Pause café

Science-fiction et fantasy

11h30 | Giuseppe CRIVELLA (Docteur U. di Perugia / ED-138 U. Paris Nanterre). « Le corps en archipel. Les anatomies aberrantes dans le cinéma de science-fiction »

12h15 | Laurence LEBOURG (Doctorante U. de Paris). « Les personnages magiques dans l'œuvre de J. R. R. Tolkien : une lecture posthumaniste »

Modération Marie-Laure DELAPORTE

16h | Pause café

Questions de société

16h15 | Marie-Laure DELAPORTE (Post-doctorante Centre Allemand d’Histoire de l’Art). « Posthumanisme et cyber-féminisme : Teknolust (2002) de Lynn Hershman Leeson »

17h | Hugo CLÉMOT (Docteur U. Paris 1). « Horreur épidémique et posthumain »

17h45 | Mehdi ACHOUCHE (Mcf. U. Jean Moulin Lyon 3). « De Westworld à Westworld, ou de la critique postmoderniste à l’utopie posthumaniste »

Modération Amaury DEHOUX

Journée 2

Samedi 28 novembre

Du postmodernisme au posthumanisme. Littérature et cinéma latino-américains

9h15 | Accueil

De l’utopie à la dystopie

9h30 | José Carlos GUTIÉRREZ (Docteur Sciences Po). « Le retour des utopies totalisantes ? »

10h15 | Laurène SANCHEZ (Prag U. Gustave Eiffel). « Cadáver exquisito, récit d'une mort de l'humanité programmée »

Modération Carlos TELLO

12h45 | Pause déjeuner

Images de frontières

14h15 | Louise IBÁÑEZ (Doctorante U. Paul Valéry). « Caméra cyborg et regards situés. Trafiquer l'humain avec Carlos Reygadas et Donna Haraway »

15h | Neli DOBREVA (Docteure U. Paris 1). « Post Tenebras Lux comme anamorphose de Naturalis Historiae. L'épistèmê posthumaniste »

Modération José Carlos GUTIÉRREZ

11h | Pause café

La technique contre la mort

11h15 | Iván SALINAS (Docteur. CERC U. Paris 3 / CRLA U. de Poitiers). « La fin de la mort dans Los cuerpos del verano, de Martin F. Castagnet »

12h | Barnabé SAUVAGE (Doctorant U. de Paris). « Qu'est-ce qu'une Madeleine ? L'invention d'une figure posthumaine par Adolfo Bioy Casares »

Modération Carlos TOUS

15h45 | Pause café

Fiction et non-fiction

16h | Carlos TOUS (Mcf. U. de Tours). « ‘Animalescence’ ou le jeu deshumanisant de la guerre : Monos, d'Alejandro Landes »

16h45 | Carlos TELLO (Docteur U. de Paris / Ater U. Paris-Est Créteil). « Un spectre hante l’Amérique latine »

Modération Neli DOBREVA

