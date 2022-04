Éditée et commentée par Bernard J. Bourque

Composée à l’instigation de Richelieu, Cyminde ou les deux victimes (1642) est la seule pièce de théâtre à auteur unique de Guillaume Colletet, l’un des premiers membres de l’Académie française et l’un des « cinq auteurs » choisis par le cardinal pour collaborer à la composition d’ouvrages dramatiques. Bien que l’œuvre soit l’adaptation en vers d’une pièce en prose de l’abbé d’Aubignac, elle subit une transformation sous la plume de Colletet, le poète se donnant carte blanche pour la création du dialogue.

Le volume constitue la première édition critique de la pièce. Ce livre a pour but de rendre cette œuvre plus facilement accessible et d’offrir des explications et des commentaires afin de faciliter sa lecture. L’édition permettra une meilleure connaissance de Colletet, connu surtout pour ses poésies, dans sa brève carrière de dramaturge.

L’édition comporte une introduction et près de 300 notes. Une analyse critique, en des Observations, tente à rendre à cette pièce sa valeur dramatique et historique.