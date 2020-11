Documents (1929-1931)

2 volumes - en fac-similé,

réédité aux Nouvelles Éditions Place, 2020

Date de parution 02/12/2020

Bien qu’ayant cessé de paraître après seulement 15 numéros (1929-1931) et qu’aucune institution ne possède de jeu complet, Documents est aujourd’hui légendaire. Inclassable, on le situe tantôt du côté de l’histoire de l’art et de l’archéologie, tantôt du côté des sciences humaines : Georges Bataille, Michel Leiris et Carl Einstein ont écrit près de la moitié des articles, les autres contributeurs étaient des transfuges du Surréalisme (Desnos, Vitrac, Queneau), des membres du musée ethnographique du Trocadéro (Rivière, Schaeffner, Griaule), de L’institut d’ethnologie (Mauss, Rivet) mais aussi des archéologues et des historiens de langue allemande, ouvrant ainsi pas l’entremise d’Einstein, le champ de Document à une pensée transnationale.

Bref, selon le mot de Leiris, Document « est une machine de guerre contre les idées reçues ». Aujourd’hui, qui s’en plaindrait ?

