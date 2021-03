Collectif,

Demain, la Commune ! Anticipations sur la Commune de Paris de 1871 - Une anthologie (1872-1899),

Textes réunis par Philippe Ethuin,

membre de l'Association des Amis du Roman Populaire, enseignant à l'Université de Picardie Jules Verne.

Préface de Jean-Guillaume Lanuque,

professeur d'histoire-géographie, membre du collectif interdisciplinaire Dissidences.

publie.net, collection "Archéo SF", 2021.

EAN13 : 9782371776128.

Depuis son écrasement au terme de la Semaine sanglante, la Commune de Paris ne cesse de hanter notre imaginaire.

Dès 1871, anti-communards et pro-communards ont cauchemardé ou rêvé d’un triomphe à venir de la Commune, imaginant des anticipations, dystopies, uchronies et utopies. Chacun des textes rassemblés dans Demain, la Commune ! imagine, pour le pire ou pour le meilleur, la victoire de la Commune.

« La période que nous vivons n’est pas sans rappeler celle qui s’intercale entre la chute de la Commune en mai 1871 et la mobilisation générale d’août 1914, qui sonna en apparence le glas des possibilités révolutionnaires. Durant ce presque demi-siècle, les écrivains demeurèrent hantés par le spectre de la Commune, cet épisode révolutionnaire qui devint la nouvelle référence majeure, prenant le relais dans l’imaginaire collectif de la Grande Révolution de 1789, et précédant l’hégémonie dominante que la révolution russe imposa entre 1917 et 1991 aux anticipations révolutionnaires. »