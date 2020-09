CollectiF. B.

Parler de soi. Méthodes biographiques en sciences sociales

Éditions de l'École des hautes études en sciences sociales, coll. "En temps & lieux", 2020

ISBN 978-2-7132-2817-9

Prix: 27.00€

Présentation:

Longtemps décriée dans les sciences sociales du XXe siècle, l’analyse biographique est devenue au cours des dernières décennies un outil privilégié de l’histoire et de la sociologie. Les méthodes biographiques, attentives à une approche qualitative et à la critique de «l’illusion biographique», sont aujourd’hui l’une des voies de l’innovation méthodologique en sciences sociales.

À l’heure où les discours sur soi se multiplient, qu’ils soient formatés par les dispositifs publics, impulsés par les réseaux sociaux ou plus généralement le résultat d’une individuation croissante de la société, les approches qui s’intéressent à la présentation de soi et aux récits de vie jouent un rôle essentiel dans notre compréhension du monde.

Sur chaque terrain, elles confrontent aussi les chercheuses et les chercheurs à leur propre trajectoire biographique, qui croise celle des actrices et des acteurs étudié·e·s, conduisant à faire preuve de réflexivité, de sensibilité et d’inventivité. Ce livre, issu d’un travail collectif, présente l’ensemble de ces enjeux de méthode et montre que l’approche biographique est au cœur du renouvellement des sciences sociales.

Table des matières

Présentation

Introduction

Première partie. L’approche biographique

Veronika Kushtanina et Constance Perrin-Joly - Subjectivité des biographies. De l’illusion aux matériaux

Elise Pape - Le récit de vie en Allemagne

Lena Inowlocki - L’internationalité de la recherche biographique

Daniel Bertaux - Histoires de vie, histoire d’une vie. Libre-propos

Deuxième partie. Apports méthodologiques pour saisir la complexité du social

Claire Bidart - Intégrer la complexité des parcours de vie

Sandrine Nicourd - Les dimensions temporelles

Alexis Truong et Stéphanie Gaudet - Combiner récits et observations

Julie Landour - Multiplier les méthodes

Troisième partie. Engagement éthique et parole inaudible

Marie Loison-Leruste - Faire dire et savoir entendre les violences subies

Sylvie Monchatre - Aventures sociologiques en terre d’écriture

Jean-Paul Payet - Les voix faibles. Pour une enquête par conversations

Julie Ancian - Entre indicible et inaudible. Le récit des néonaticides

Mathieu Trachman - Sociologie des déviances et étiologie du désir

Quatrième partie. Silences et cacophonie biographiques

Michel Anteby - Dénis, obstructions et silences. La résistance du terrain

Cécile Thomé - Faire parler les silences

Antoine Querrec - Un récit sur soi, un regard sur les autres

Josselin Tricou - Mise en scène de soi et performance de genre sur internet

Axel Pohn-Weidinger et Fabien Deshayes - Racisme et ressources sociales

Conclusion

Bibliographie