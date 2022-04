Charlot n’est pas qu’un phénomène populaire. Charlie Chaplin a aussi une influence directe sur les artistes les plus audacieux de son temps.



LES AUTEURS



Conservation du patrimoine, responsable des collections d’art moderne au Musée d’arts de Nantes, Claire Lebossé a été la commissaire de l’exposition « Charlie Chaplin dans l’œil des avant-gardes ».



José Moure est professeur en études cinématographiques à l’Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Il a notamment publié Le Musical hollywoodien (avec N. T. Binh, Les Impressions Nouvelles, 2021).



LE LIVRE



Première star internationale de l’histoire du cinéma, Charlie Chaplin n’a cessé de fasciner, et ce dès l’apparition du personnage de Charlot sur les écrans en 1914. Très vite, les artistes, écrivains et intellectuels d’avant-garde (de Louis Aragon à Walter Benjamin, de Robert Desnos à Alexandre Rodtchenko, de Fernand Léger à Yvan Goll, d’Henri Michaux à Pablo Picasso, de Philippe Soupault à Sergueï M. Eisenstein…) ont reconnu le cinéaste comme l'un des leurs et fait du personnage qu'il a créé à la fois un frère, un modèle et un sujet iconographique et littéraire.



Ce sont ces affinités électives entre la modernité de Charlot/Chaplin (l'un et l'autre se confondent) et celle des avant-gardes artistiques que ce livre invite à explorer en questionnant le dialogue qui s'est noué entre le petit vagabond et la pointe la plus avancée de l'art de son temps, entre des films qui ont fait rire le monde entier et les œuvres plastiques et poétiques qu’ils ont inspirées ou leur font écho, entre une forme en mouvement, muette, blanche et noire, imprimée dans les sels d’argent de la pellicule et le mythe auquel elle a donné naissance.