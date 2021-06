Claudio Galderisi

La rumeur des distances traverses.

Transferts culturels, traductions et translations entre Moyen Âge et Modernité

Brepols, 2021

603 p. — ISBN: 978-2-503-59404-0

Les vingt-cinq chapitres de cet ouvrage offrent une vue d’ensemble de la pratique de la translation, de la traduction et des transferts culturels, de leur portée quantitative et typologique, de leurs enjeux épistémologiques et historiques, de leurs impasses, de leurs silences, de leurs faux-semblants et de leurs faux-amis, mais également de leur charge vivifiante, du profit que les lettrés et les indocti peuvent en retirer.

Cet ouvrage ne s’interroge pas seulement sur l’utilitas, le plaisir, les buts éthiques, politiques et moraux de la traduction. La traduction n’est que l’un des vecteurs de la translatio studii, qui alimente à travers la circulation culturelle et universitaire, le choc des mythologies, la confrontation de la pensée sauvage et de la pensée cléricale, tous les transferts qui s’opèrent du passé vers le présent, de l’Est vers l’Ouest, et parfois de l’Ouest vers l’Est. Ce livre propose alors des études d’autres modalités de transfert culturel, d’autres types de mutations qui dessinent des fractales culturelles dans l’espace-temps qui sépare et réunit l’Antiquité et le monde médiéval, l’Orient et l’Occident, les mondes médiévaux et les mondes modernes. L’observation de ces transferts culturels nous offre une image vivante et vivifiante de la civilisation médiévale et nous oriente dans les chemins et parfois les impasses qu’elle a empruntés au Moyen Âge, et au-delà jusqu’à nous.

Claudio Galderisi, professeur de langues et littératures de la France médiévale à l’Université de Poitiers (CESCM), a dirigé les trois volumes des Translations médiévales. Cinq siècles de traductions en français au Moyen Âge (XIe -XVe s.) (Brepols, 2011) et a codirigé une dizaine de volumes sur la traduction et les transferts culturels.

Table des matières

Avant-propos : perspectives et prospectives

Partie I : L’invention du Moyen Âge

Le Moyen Âge des pertes, des gains et une capitalisation majeure

Une civilisation juchée sur les épaules des lettres

Partie II. 1 : Des géants sur les épaules des nains…

Le translateur : Pont et planche du nouveau monde

La langue d’oïl (et la langue d’oc) au miroir des traductions

Le silence des siècles et la traduction empêchée

La traduction manipulée

Partie II. 2 : Mythologie antique et horizons chrétiens : trois exemples de concurrence culturelle

Alcide, le héros oublié de la translatio studii

Alexandre : Bâtisseur et ‘fossoyeur’ d’Alexandrie

Paris au Moyen Âge entre mythisation et représentation littéraire in absentia

Partie III : Les lettres françaises à l’école des traducteurs

Des translateurs-nains aux créateurs de la prose savante

Liste des traducteurs des XIVe et XVe

Des nains devenus des maîtres à penser: Les traductions des miroirs des princes

L’âge de la traduction : Moyen Âge vs Renaissance

Partie IV : Les deux sœurs de la Romania : France et Italie

La France et l’Italie : Faux-amis et vrais transferts culturels au Moyen Âge

Un cas emblématique du bilinguisme roman : Brunetto Latini entre création, compilation et… autotraduction

Une auctoritas problématique : Bonaventure de Demena et l’autotraduction

Partie V. 1 : L’héritage de la translatio studii : de la francophonie au médiévalisme

Du même au même ? La vieille langue était une langue jeune

Lingua Gallica ad Europam

Partie V. 2 : Quatre modalités de la mutation littéraire

La fée envolée vers la Modernité

Entre réécriture et traduction : Stendhal et les Chroniques italiennes

L’anachronisme sublimé ou La Pisanelle de D’Annunzio

Réécritures vivifiantes : Le Jongleur de Notre-Dame

Le médiévalisme en trompe-l’œil

Conclusion : Pour une nouvelle translatio studii

Apostille anachronique

Index des auteurs

Index des titres

Index des manuscrits