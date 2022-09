Contrairement à ce que l’on croit parfois, on voyage beaucoup dans l’Antiquité, à pied, à cheval, en voiture, surtout en bateau, le moyen le plus commode – bien que peu confortable et quelquefois dangereux – pour aller vite et loin. Et loin, ça peut vraiment l’être, la Méditerranée en tous sens bien sûr, mais aussi l’Inde, les côtes de l’Afrique tropicale, le coeur du Sahara, chez les barbares ou même sur la Lune !

Accompagnés de cartes, les textes de cette Bibliothèque idéale expliquent les raisons du départ, évoquent les destinations, les surprises et les déceptions. C’est aussi de nous qu’ils parlent, miroirs tendus aux enthousiasmes et aux peurs de tous les ailleurs étranges.

On y trouve ceux qui avec courage se lancent dans l’inconnu, ceux qui cheminent douillettement, ceux qui ne voudraient pas partir mais qui le doivent, ceux qui restent et qui sont tristes, ceux qui se plaignent et ceux qui s’émerveillent, toute une palette humaine du sublime au médiocre, toutes les émotions aussi, Homère qui nous enchante, Aristophane qui nous fait rire, Simonide qui nous fait pleurer…

Lire un extrait…

Claude Sintes, conservateur en chef du patrimoine honoraire, archéologue, ancien directeur du musée de l’Arles antique, est membre de la mission archéologique française de Libye où il a conduit les fouilles sous-marines du port d’Apollonia de Cyrénaïque. Aux Belles Lettres, il a publié Sur la mer violette (2009), Les Pirates contre Rome (2016) et une Bibliothèque idéale des Odyssées (2022).

TABLE DES MATIÈRES

INTRODUCTION



HOMÈRE

Le radeau d’Ulysse

Ithaque !

LE PÉRIPLE D’HANNON



SIMONIDE DE CÉOS

Les Plaintes de Danaé



ESCHYLE

La longue route d’Io



HÉRODOTE

À la recherche des sources du Nil

Les trois continents

Colonisation de la Cyrénaïque



EURIPIDE

La fuite d’Hélène



ARISTOPHANE

À dos de bousier



DÉMOSTHÈNE

Le voyage des escrocs

APOLLONIOS DE RHODES

À la poursuite des Argonautes



DIODORE DE SICILE

L’incroyable voyage de Iamboulos



VIRGILE

Les vents d’Éole

La mort du pilote Palinure



HORACE

Le voyage à Brindes

Rester chez soi



STRABON

Explorations d’Eudoxe de Cyzique



DENYS D’HALICARNASSE

Analyse archéologique du voyage d’Énée



PROPERCE

Ne pars pas !

Fuir pour oublier



OVIDE

Le voyage de Bacchus

Céyx et Alcyone

Départ en exil



PLINE L’ANCIEN

Missions dans l’Atlas



STACE

Poème d’accompagnement pour son ami Céler

Éloge de la voie Domitienne



PLUTARQUE

La croisière de Cléopâtre

TACITE

Germanicus se balade en Égypte



PÉTRONE

Une croisière mouvementée



PLINE LE JEUNE

Panégyrique de Trajan : le retour à Rome

Lettres à Trajan sur son voyage en Bithynie



FLORUS

Le poète errant

ACTES DES APÔTRES

Voyage de la captivité de Paul

ARRIEN

Rapport de mission

Le périple de Néarque



APPIEN

Le dernier voyage de Pompée

AULU- GELLE

Le philosophe effrayé



LUCIEN DE SAMOSATE

L’homme qui voyageait dans les nuages

Hérodote travesti



APULÉE

Conseils aux voyageurs

Une halte

Les dangers de la route



XÉNOPHON D’ÉPHÈSE

L’attaque des pirates

PHILOSTRATE

Le voyage d’Apollonios de Tyane

Le sang des perles



LIBANIOS

La traversée de la Manche

Un voyage d’étude



SAINT BASILE

Les lenteurs de la Poste



AMMIEN MARCELLIN

Les chemins des Alpes



SAINT JÉRÔME

Le pèlerinage de Paule



MAMERTINUS

En mission sur le Danube



RUTILIUS NAMATIANUS

Sur son retour



SYNÉSIOS DE CYRÈNE

Une navigation compliquée



SIDOINE APOLLINAIRE

Sidoine invite un ami à Bordeaux

Adieu à son livre

Le voyage de Lyon à Rome



VENANCE FORTUNAT

Navigation sur la Moselle

Une dernière tempête, pour la route





TABLE DES CARTES