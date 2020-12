Claude de la Rose dit Rosimond,

Le Nouveau Festin de Pierre, ou l’Athée Foudroyé,

Édition, notes et présentation par Daniela Dalla Valle,

Rosenberg & Sellier, collection "Biblioteca di Studi Francesi", 2020.

EAN13 : 9788878858091.

Le Nouveau Festin de Pierre est la dernière pièce sur Dom Juan écrite en France au XVIIe siècle, après le chef-d’œuvre de Molière. Bien que la comparaison avec le Festin de Molière l’ait toujours discrédité, le Nouveau Festin de Rosimond est une pièce remarquable. L’Auteur mélange agréablement plusieurs renvois à une tradition donjuanesque qu’il connaissait très bien, mais il élabore aussi une nouveauté: le triplement de Dom Juan, avec l’introduction de deux amis libertins – Dom Lope et Dom Felix – qui sont aussi les maîtres de débauche pour le protagoniste. Ajoutons les nouveautés scénographiques et le succès international de cette pièce, imitée par Thomas Shadwell en Angleterre, pour accroître l’intérêt de cette édition.

Daniela Dalla Valle, professeur de Littérature française à l’Université de Turin, elle y a introduit le cours de Littérature comparée qu’elle a enseignée pendant plusieurs années. Ses intérêts scientifiques et ses nombreuses recherches concernent la littérature du XVIIe siècle, notamment le théâtre, l’introduction en France du “baroque” et du “maniérisme”, les rapports littéraires entre l’Italie et la France. Elle a travaillé aussi sur la nouvelle, sur les querelles théoriques, sur les mythes.

Table des matières / Indice

Introduction

Quelques mots sur Rosimond et sur sa pièce

Titre, sous-titre et genre

Tradition et ajouts

Rosimond et Molière

Rosimond et les autres Festins (Dorimond et Villiers)

Rosimond et les canevas italiens

Rosimond et Shadwell

Le principal ajout: le triplement de Dom Juan

Débauche et libertinage

Présentation du texte

Le Nouveau Festin de Pierre ou l’Athée Foudroyé

À Monsieur

Au Lecteur

Extraict du Privilege du Royv

Acte I

Acte II

Acte III

Acte IV

Acte V

Bibliographie

Index nominum