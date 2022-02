De Waterloo à la Grande Guerre, la France actuelle naît dans les révolutions. Si les sociétés européennes doivent gérer les conséquences des révolutions industrielles, l’histoire de la France au XIXe siècle doit également prendre en compte les répercussions de l’événement fondateur qu’est la Révolution française, dont l’ombre porte sur toute la vie politique, administrative mais aussi culturelle et sociale du pays. L’idée républicaine, avec ses valeurs libérales et bourgeoises, s’impose peu à peu au cours des années 1870 et façonne une nation moderne, industrialisée et de plus en plus homogène, en dépit des profondes fractures qui divisent la société. Cet ouvrage analyse ces différentes mutations, à l’aide des historiographies les plus récentes et en donnant un aperçu de la riche bibliographie produite sur cette période. Il propose une synthèse thématique des grandes évolutions en cours tout au long du siècle.