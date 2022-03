Sauvée de l’esclavage, Ourika est accueillie dans une famille de l’aristocratie française, où elle croit être pleinement intégrée. Mais, arrivée à l’âge de femme, la voilà condamnée au célibat, parce qu’elle est noire. Parviendra-t-elle à se faire une place dans une société si rigide ? Classique et romantique à la fois, lyrique et social, Ourika est un roman audacieux qui raconte la difficulté d’être un outsider en société.

Au fil du roman :

• 1 commentaire

• 2 analyses linéaires

Dossier composé de 9 chapitres :

1- Histoire littéraire : Entre esprit des Lumières et romantisme

2- Claire de Duras et son temps

3- Présentation d’Ourika

4- Les mots importants d’Ourika (étranger ; nègre ; société ; passion)

5 Préparation à la dissertation

6- La grammaire

7- Groupement de textes : Femmes et société, une longue histoire d’altérité

Mme de Staël, Corinne ou l’Italie

George Sand, Indiana

Antonine Maillet, Pélagie-la-Charette

Chimamanda Ngozi Adichie, Americanah

Martha Nussbaum, Les Émotions démocratiques

8- Prolongements artistiques et culturels

9- Exercices d’appropriation.