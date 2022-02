Sous la direction de Danh-Thành Do-Hurinville, Patrick Haillet et Christophe Rey



Plus d'un demi-siècle s'est écoulé depuis la naissance de la métalexicographie, discipline forgée par Bernard Quemada grâce à qui les dictionnaires sont devenus de véritables objets de recherche sur les langues et leurs représentations. Plus qu’un simple bilan, avec un éclairage tout particulier consacré aux Journées des dictionnaires, sont posés ici des jalons quant à l’avenir de cette discipline en constante évolution.

Ce volume rend par ailleurs hommage à Jean Pruvost pour ses travaux qui ont marqué d’une forte empreinte la métalexicographie d’hier, d’aujourd’hui et de demain.

Danh-Thành Do-Hurinville, professeur des universités en sciences du langage à l’Université de Franche-Comté, Membre du laboratoire ELLIADD et de la Société de Linguistique de Paris, travaille sur la linguistique générale et comparée. Ses recherches portent sur le TAM (Temps, Aspect, Modalité), la transcatégorisation, la grammaticalisation, et la pragmaticalisation.

Patrick Haillet, professeur des universités en sciences du langage (linguistique générale et française) à CY Cergy Paris Université, est l’auteur de publications portant sur le lexique, co-auteur du Dictionnaire des opérateurs discursifs du français, il est membre du laboratoire Lexiques, Textes, Discours, Dictionnaires - Centre Jean Pruvost - et directeur du Master « Sciences du Langage ».

Christophe Rey est professeur des universités en sciences du langage à CY Cergy Paris Université et membre sénior de l’Institut Universitaire de France. Spécialiste de métalexicographie, ses recherches portent sur les dictionnaires anciens et modernes et ses travaux récents contribuent au développement d’une métalexicographie des langues régionales et minoritaires.

L’introduction et la table des matières de l’ouvrage sont disponibles sur la page présentant l’ouvrage, à l’adresse : www.honorechampion.com