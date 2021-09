Cinéma opérateur poétique

Textes réunis par

Béatrice Bonhomme, Bruno Cailler, Cyril Laverger, Sandrine Montin et Cristel Taillibert,

L'Harmattan, collection "Thyrse ", 2021.

Avec des textes de Carole Aurouet, Leila Montazeri, Sophie Raimond, Kathleen Maxymuk, Valérie Rouzeau, Magali Revest, Nadejda Magnenat, Fabienne Marié Liger, Paul Léon, Bérénice Bonhomme, Barnabé Sauvage, Gaëlle Théval, Pierre Alferi.

Aux XXe et XXIe siècles, qu'est-ce que le cinéma fait à la poésie ? En quoi peut-on dire que les poètes sont profondément marqués par le cinéma ? Inversement, les cinéastes sont-ils nourris de poésie, de son attention au travail de concordance et d'écart entre forme et sens, et aux effets de signification qui peuvent en surgir ? Ce titre "Cinéma opérateur poétique" relève, d'emblée, d'un désir de réfléchir les choses différemment. Il porte aussi son attention sur les genres hybrides nés de la rencontre des deux arts. Les pistes ouvertes lors de ce colloque font ainsi naître l'idée que, si le cinéma est bien cet « opérateur poétique », la poésie est également, dans une sorte de vision en miroir, une opératrice d'images cinématographiques.

