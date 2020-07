Christophe Schuwey

Un entrepreneur des lettres au XVIIe siècle. Donneau de Visé, de Molière au Mercure galant

Paris, Classiques Garnier, coll. Bibliothèque du XVIIe siècle, 2020

EAN : 9782406095705

552 pages

58,00 €

Donneau de Visé et le Mercure galant transforment notre rapport à la littérature du XVIIe siècle. À travers ses usages innovants du livre et sa maîtrise de l’actualité, l’auteur illustre l’emprise que les modes et la loi du marché exercent sur les œuvres du Grand Siècle.

