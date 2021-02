Christophe Cosker,

Le Livre de jeunesse et Mayotte. Introduction et guide de lecture,

L'Harmattan, 2021.

EAN13 : 9782343220253.

Cet ouvrage propose un aperçu anthologique de la littérature de jeunesse produite par les écrivains métropolitains – wazungu - résidant ou ayant résidé à Mayotte. En choisissant un extrait significatif de chaque œuvre littéraire, selon un ordre du simple vers le complexe, il raconte, en filigrane, une histoire – mahoraise - à celui qui, quel que soit son âge, en tourne les pages.

Indépendamment de son intérêt propre, cet ouvrage permet au lecteur curieux de Mayotte de compléter une cartographie littéraire de l’île dont la littérature coloniale a été explorée dans L’Invention de Mayotte (La Route des Indes, 2019) et la littérature postcoloniale dans Anthologie des lettres francophones à Mayotte (L’Harmattan, 2018).

Agrégé de Lettres Modernes et docteur en littératures francophones, membre des laboratoires de recherche HCTI et LCF, Christophe Cosker est spécialiste de Nassur Attoumani auquel il a consacré sa thèse de doctorat. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages sur cet auteur en particulier L’Adolescence mahoraise (Cœlacanthe, 2019) Un ironiste de l’océan Indien (PUI, 2019), Nassur Attoumani en images (PUI, 2020). Ses travaux de recherche explorent notamment les différents aspects du discours littéraire sur l’île aux parfums : Petite histoire des lettres francophones à Mayotte (Anibwé, 2015), Anthologie des lettres francophones à Mayotte (L’Harmattan, 2018) et L’Invention de Mayotte (La Route des Indes, 2019). Il a enseigné la littérature de jeunesse en première et deuxième années de licence de Lettres Modernes au CUFR – Centre Universitaire de Formation et de Recherche – de Mayotte.