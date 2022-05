Adresse : Auditorium de la Bibliothèque Universitaire Georges Perec, Rue des Frères Lumière, 77420 Champs-sur-Marne

Chris Marker, écrivain en premier

9-10 juin 2022

Organisation

Marc Cerisuelo (Université Gustave Eiffel) & Bamchade Pourvali (Université Gustave Eiffel)

—

JEUDI 9 JUIN 2022

09h30 : Marc Cerisuelo (Université Gustave Eiffel) et Bamchade Pourvali (Université Gustave Eiffel) : Accueil et présentation de la première journée

10h15 : Sally Shafto (Massachusetts College) : « Traduire Chris Marker »

10h45 : Bamchade Pourvali (Université Gustave Eiffel), « Nouvelles de l’entremonde »

11h15 : Pause

11h30 : François Lecointe (enseignant en histoire et cinéma) : « L’expérience critique de Chris Marker au sein de la revue Esprit »

12h : Sylvain Dreyer (Université de Pau) « Chris Marker et les années Esprit. Prises de position »

12h30 : Discussion 13h-14h30 : Pause déjeuner

14h30 : Ivan Cerecina (University of Sydney) : « Montage révélateur : La Vie commence demain de Nicole Vedrès (1950) »

15h : Paule Palacios-Dalens (graphiste et auteur) : « Chris Marker, auteur de livres »

15h30 : Vincent Jacques (ENSA Versailles, CIPH) et Martin Hardouin Duparc (monteur) : « Regards sur le roman-photo »

16h : Pause

16h15 : Alexandra Bokancha (Master 2, Paris I Panthéon- Sorbonne) : « Chris Marker et François Maspero : les sourires des chats »

16h45 : Nicolau Bruno de Almeida Leonel (Docteur en cinéma, Universidade de São Paulo) :

« Chris Marker et François Maspero par les abeilles et les guêpes, une fraternité entre les mots, les guérillas et les barricades »

17h15-17h45 : Discussion et conclusion de la première journée

—

21h45 : Projection du film Le Programme Marker (70’, 2018), en présence de la réalisatrice Louise Traon, à La Filmothèque du Quartier Latin

—

VENDREDI 10 JUIN 2022

09h30 : Marc Cerisuelo (Université Gustave Eiffel) et Bamchade Pourvali (Université Gustave Eiffel), accueil et présentation de la deuxième journée

10h : Erika Thomas (Université de Lille) et Laura Farrenq (Ateliers Varan), « Chris Marker, écrivain- poète du quotidien »

10h45 : Pause

11h : Alban Pichon (Université Bordeaux Montaigne), « Fraternité du dépays. Chris Marker et Nicolas Bouvier »

11h30 : Ivelise Perniola (Università Roma Tre), « Écriture à plusieurs voix : exégèse de la lettre filmée »

12h : Mahdis Mohammadi (Doctorante, Gustave Eiffel), « Allégorie, Witz et Absolu dans Sans soleil »

12h30 : Discussion 13h-14h30 : Pause déjeuner

14h30 : Nathalie Gillain (Université Saint-Louis-Bruxelles) « Chris Marker, Henri Michaux : une commune aptitude à décloisonner les arts et à réinventer les formes »

15h : Jayson Lantz (University of Southern California), « Allers- retours entre livre, photographie, et film : dans et autour de Si j’avais quatre dromadaires »

15h30 : Pause

15h45 : Catherine Belkhodja (actrice, réalisatrice, éditrice) « Notes autour de trois vidéo haïkus »

16h15 : Paul Acquitter (poète et chercheur indépendant), « Chris Marker et la théorie de l’image de Pierre Reverdy »

16h45 : Barnabé Sauvage (Université de Paris, CERILAC), « Dispositifs orphiques dans l’œuvre de Chris Marker »

17h15-17h45 : Discussion et conclusion de la seconde journée

—

Lieu du colloque

Auditorium de la Bibliothèque Universitaire Georges Perec, Rue des Frères Lumière, 77420 Champs-sur-Marne Accès : RER A (Noisy-Champs)

Projection jeudi 9 juin à 21h45 : La Filmothèque du Quartier Latin 9 rue Champollion, 75005 Paris Accès : RER B (Luxembourg) Métro 10 (Cluny-La Sorbonne)