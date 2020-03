CHIMAMANDA NGOZI ADICHIE

Nous sommes tous des féministes

suivi de Le danger de l'histoire unique

Trad. de l'anglais (Nigeria) par Mona de Pracontal et Sylvie Schneiter

Collection Folio 2 € (n° 6798), Gallimard

Parution : 05-03-2020

80 p. — ISBN : 9782072886508

«Partout dans le monde, la question du genre est cruciale. Alors j’aimerais aujourd’hui que nous nous mettions à rêver à un monde différent et à le préparer. Un monde plus équitable. Un monde où les hommes et les femmes seront plus heureux et plus honnêtes envers eux-mêmes. Et voici le point de départ : nous devons élever nos filles autrement. Nous devons élever nos fils autrement.»



Dans ces deux discours, Chimamanda Ngozi Adichie porte une voix, rare et puissante, d’émancipation.

