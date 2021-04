René De CHATEAUBRIAND, Génie du Christianisme. Textes historiques. Pamphlets. Essais politiques

Maxence CARON (éd.)

Lisez!, coll. Bouquins, 2021

*

32 euros

EAN : 9782221243039

1120 p.

*

La réédition d'œuvres majeures de Chateaubriand, pour la première fois réunies en un seul volume, fidèle au texte validé par l'auteur.

Le Génie du Christianisme est non seulement le chef-d’œuvre d’un jeune inconnu, mais c’est aussi un phénomène de société. L’intelligentsia du XVIIIe siècle avait nié le Christianisme, et la Révolution française le persécuta : l’éclat de ce livre magistral fut accueilli comme une libération.

Cet ouvrage offre une synthèse de toutes les beautés de la religion chrétienne à travers le temps, dans les arts, les mœurs et la pensée ; il abat les caricatures, il réfute, il démontre, il admire, il contemple. Il permet de se constituer une culture biblique, hellénique, latine, médiévale et classique sur tous les sujets de la littérature et de la philosophie.

Souvent éditée sans respect du texte voulu par Chateaubriand, l’œuvre était difficile à trouver, ou à manier : la voici en un seul volume et dans son intégralité. Plusieurs textes aussi décisifs qu’introuvables sont joints à ce volume : les aphorismes inédits de Chateaubriand, ses pamphlets contre Napoléon ou Louis XVIII, ses réflexions politiques et prophétiques sur l’état de la France. Parfaitement inclassables donc « politiquement incorrectes », ces œuvres ont un unique souci, celui de la liberté : faite à l’image même de Dieu. Cœur du génie chrétien, cette liberté est célébrée par Chateaubriand comme un modèle de sagesse pour les temps de crise.

Voir le site de l'éditeur...