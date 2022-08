Chateaubriand, Études ou Discours historiques

Édition critique dirigée par François Hartog

2 volumes, comprenant les tomes IV, V, Vbis, Vter de l'édition Ladvocat.

« On sait que mon premier plan avait été de faire des Discours historiques depuis l’établissement du christianisme jusqu’au règne de Philippe VI dit de Valois. À ce règne, je me proposais d’écrire l’histoire de France proprement dite, et de la conduire jusqu’à la Révolution. » Chateaubriand n’écrira pas cette grande Histoire de France longtemps projetée, mais s’est décidé à rassembler ses écrits sur l’histoire. Ceux-ci se composent de deux ensembles distincts : les six Discours sur l’avènement du christianisme dans l’Empire romain et l’Analyse raisonnée de l’histoire de France. À ces pages, il a ajouté une longue Préface, souvent citée, parfois rééditée : cette ample réflexion sur la façon dont l’histoire a été écrite d’Hérodote aux années 1820 est l’une des toutes premières histoires de l’histoire.

Voici la première édition critique de l’intégralité des Études historiques depuis leur parution, en 1831, dans l’édition Ladvocat des Œuvres complètes. Elle offre les éclairages indispensables sur cet ouvrage aussi célèbre que méconnu.

Table des matières

L’équipe qui a mené à bien ce travail a réuni Laurent Avezou, Aude Déruelle, Jacob Lachat et Alain Rauwel, sous la direction de François Hartog.

Laurent Avezou est professeur d’histoire médiévale et moderne en classes préparatoires (Chartes) au lycée Pierre de Fermat de Toulouse.

Aude Déruelle est professeure en littérature française du XIXe siècle à l’Université d’Orléans.

François Hartog est historien et directeur d’études émérite à l’École des hautes études en sciences sociales.

Jacob Lachat est maître-assistant en littérature française à l’Université de Lausanne.

Alain Rauwel enseigne l’histoire du Moyen Âge à l’Université de Bourgogne.