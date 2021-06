Les Aventures d’Olivier Twist

Charles Dickens

Sylvère Monod (éd. et trad.)

ISBN: 978-2-8124-1573-9

Classiques Garnier, coll. Classiques Jaunes

665 pages

18 €

PRÉSENTATION

Premier roman social de l’ère victorienne, le récit des tribulations du jeune héros permet de dénoncer l’hypocrisie des œuvres de charité et de peindre avec réalisme la misère des bas-fonds de Londres. Dickens alterne et manie avec brio le ton du mélodrame et l’art de la satire.

