Édition de Éliette Soulier et Javier Yagüe Bosch.

Le premier voyage des Français à la Chine (ainsi intitulé) est le premier témoignage connu d'un laïc français à Canton. Ainsi, il offre un point de vue insolite et original, puisque presque tous les récits de voyage en Chine antérieurs à celui de l'ambassade de Macartney (1795) sont l'œuvre de missionnaires. Chancel passe quinze mois à Canton, la plupart du temps à bord du navire Amphitrite, qui, affrété par un marchand, amène quatorze jésuites en Chine à la demande de l'empereur Kangxi. Cependant, en tant qu'officier de rang, il est invité par plusieurs dignitaires locaux et peut ainsi observer la société chinoise, malgré les limitations dues à la langue et au contrôle strict exercé sur la présence d'étrangers à Canton. Dans sa narration, il aborde des sujets variés tels que la justice, la religion, les banquets officiels, la nourriture, les femmes, les affaires, les relations avec les autres étrangers... Sa description de cette expérience est publiée ici pour la première fois.