Chamfort, Maximes et pensées. Caractères et anecdotes

Préface d'Albert Camus

Notices et notes de Geneviève Renaux

Collection Folio classique (n° 1356), Gallimard, 2021 [Première parution en 1982]

Beau jeune homme dont les écrits ont du succès à la Cour, Chamfort (1740-1794) dédaigne peu à peu la littérature officielle et ses honneurs. Homme d’Ancien Régime, il se tourne vers la Révolution. Que peut un homme face à un monde qu’il méprise ? Devenir le peintre de la folle société qui l’entoure, le romancier de la grande comédie mondaine, le témoin sarcastique et désabusé de l’injustice et de la cruauté des hommes. Tel fut Chamfort, symbole de l’homme libre et de l’esprit fort, pour Nietzsche ; « le moraliste de la révolte », selon Camus.



Avec des portraits de Chamfort par Sainte-Beuve et Nietzsche.

448 pages – 9,20 EUR – ISBN : 9782072906800

