Dans cet essai devenu culte, adapté d’une conférence TED qui a fait le tour du monde, la romancière Chimamanda Ngozi Adichie explore de manière unique, intime et profondément vivante la définition du féminisme de nos jours. Entre colère et espoir, elle puise dans ses expériences vécues tout autant que dans les réalités du monde actuel, pour nous dévoiler un remarquable regard sur ce qu’être une femme aujourd’hui implique et signifie. C’est aussi son cri du coeur qui résonne ici pour bâtir « un monde où les hommes et les femmes seront plus heureux et plus honnêtes envers eux-mêmes ». Un monde où nous serons tous des féministes.