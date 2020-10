Christian Jacob, Faut-il prendre les Deipnosophistes au sérieux ?

Paris : Les Belles Lettres, 2020.

304 p.

EAN 9782251451206

21,00 EUR

Présentation de l'éditeur :

De l’apéritif à la dernière coupe, Athénée de Naucratis rapporte les conversations d’un cercle de lettrés réunis dans la maison d’un haut fonctionnaire de l’Empire romain, au début du IIIe siècle de notre ère. Médecins, musiciens, rhéteurs, philosophes suivent le rituel du banquet grec, le dîner, puis le sumposion, temps du vin et des divertissements de l’esprit.

Mais ce colloque avant l’heure subvertit les codes puisqu’il démarre dès le début du repas et a pour unique objet le banquet lui-même : d’emblée le lecteur est submergé par une encyclopédie improbable sur les fruits et légumes, les poissons et les salaisons, les vins et les gâteaux, la vaisselle, les courtisanes et les devinettes, et mille autres curiosités. De plus, les convives suivent une règle stricte : ils ne parlent que par citations, des milliers de citations, issues de leurs bibliothèques, matérielles et mentales.

On défend ici la thèse qu’Athénée met en scène dans les Deipnosophistes un cercle réel de grands lecteurs et d’érudits, engagés dans un jeu vertigineux : les citations, échangées sur un rythme infernal, sont autant de pions pour se déplacer sur le damier de la bibliothèque, de la langue, de la culture grecques classiques.

C’est donc sur le mode d’une ethnographie de ce milieu savant, avec ses codes et ses pratiques, que Christian Jacob nous invite à nous perdre dans le labyrinthe des mots et des mets et dans l’imaginaire de la bibliothèque, entre Babel et Alexandrie, entre raison et folie, entre errance et rêve de maîtrise.

Jorge Luis Borges et Umberto Eco ne sont pas loin…

Table des matières :

Préface



1 – « Savez-vous planter les choux ? »

2 – Festin, Banquet, Bibliothèque

3 – « Athénée est le père du livre »

4 – Dîner et sumposion

5 – Un art de la convivialité : Plutarque et Athénée

6 – Le cercle de Larensis

7 – Écrire le banquet

8 – Formes de la collection

9 – Accumulation et structure

10 – Servir les plats, citer les textes : le déroulement du banquet

11 – Comment parler à table ?

12 – Bibliothèques et bibliophiles

13 – Pratiques de lettrés

14 – Galien le deipnosophiste

15 – Les mots et les choses

16 – Les Deipnosophistes comme texte : genèse, usages

17 – Le Web d’Athénée : l’art de tisser des liens

18 – L’Épitomé du monde

19 – Quand une culture réfléchit sur elle-même



ATHÉNÉE ET LES LIVRES

20 – Auteur ou bibliothécaire ?

21 – Jeux de lecteurs

22 – Casaubon lecteur d’Athénée



Bibliographie

Christian Jacob est directeur de recherche au CNRS et directeur d’études à l’EHESS. Membre de l’UMR Anhima (Anthropologie et Histoire des Mondes Antiques), il a notamment travaillé sur la géographie et l’ethnographie antiques, sur les pratiques lettrées liées à la bibliothèque d’Alexandrie, et plus généralement sur l’histoire des savoirs, dans une perspective comparatiste et interdisciplinaire.