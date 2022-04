C’est ici une comédie toute en quiproquo que nous livre Charles Dufresny (1648-1724), dessinateur des jardins du roi et descendant naturel d’Henri IV, d’après la légende. Parue en 1700, au moment charnière entre la rigueur du Grand siècle et les frivolité de la Régence, L’Esprit de contradiction réunit un jardinier rusé, une fille de bonne famille, un père aimant, un riche parti en la personne d’un commerçant corpulent et un jeune premier comme prétendant éperdu. Une équipe qui ne saurait être ­complète sans la mère, Madame Oronte, bourgeoise régnant sur son petit monde, dont les décisions fluctuantes seront l’enjeu de cette pièce. Feintes et supercheries garanties!

Aperçu de l'ouvrage...