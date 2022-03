Ce volume recueille un ensemble de textes critiques de Cesare Pavese écrits entre 1932 et 1941 consacrés à l’auteur de Moby Dick, Herman Melville. Ces textes figurent dans le recueil préparé en 1951 par Italo Calvino, La letteratura americana e altri saggi (La littérature américaine et autres essais) qui réunissait l’ensemble des essais littéraires de Cesare Pavese, un an après sa mort. Une partie de ces essais, à l'exception des textes consacrés à la littérature américaine, a paru en France sous le titre Littérature et société. Ainsi, jusqu’à aujourd’hui, l’ensemble des textes de Pavese consacrés à la littérature américaine, qui occupent pourtant un tiers de la production critique de l’auteur italien, restent encore à découvrir pour les lecteurs francophones. ​

Afin de proposer une première approche des essais de Pavese sur la littérature américaine, nous avons choisi de traduire et publier les essais consacrés à Herman Melville, dont Pavese a été l’un des premiers introducteurs en Italie. Rappelons qu’en 1932, Pavese a fait paraître à Turin chez l’éditeur Frassinelli une traduction de Moby Dick. Les essais rassemblés dans ce volume constituent une introduction idéale à l’œuvre de Melville ainsi qu’une invitation à (re)lire Moby Dick. L’ensemble des textes a bénéficié d’une nouvelle traduction. Deux des cinq textes rassemblés dans ce volume sont traduits pour la première en français. ​

Les textes de Pavese sont accompagnés d’une préface du traducteur, "Traduire, un art politique : Pavese, Melville et la littérature américaine".