CÉSAR

Guerres (Guerre des Gaules. Guerre civile)

Introduction de : Marianne Coudry, Jean-Pierre De Giorgio, Isabelle Cogitore, Sabine Lefebvre, Stéphanie Wyler,

Traduit par : Isabelle Cogitore, Marianne Coudry, Sabine Lefebvre, Stéphanie Wyler,

Notes de : Marianne Coudry

Les Belles Lettres

XLIV + 516 pages

Bibliographie, Index, 20 Carte(s)

Editio minor

N° dans la collection : 8

Parution : 10/01/2020

EAN13 : 9782251450520



Fruit d’un travail collectif de plusieurs années faisant intervenir historiens et spécialistes de littérature latine, cette nouvelle traduction des œuvres complètes de César, unique en son genre, est un tour de force.



D’abord parce qu’elle rend à César ce qui est à César écrivain, c’est-à-dire son incomparable prose, élégante, rapide, percutante, qui tient le lecteur en haleine de bout en bout.



Ensuite parce qu’elle rend à César ce qui est à César le politique, conquérant génial et « dictateur démocrate » — sans doute l’homme d’État le plus connu de tous les temps — en éclairant de manière simple et savante à la fois les enjeux historiques tacites ou au contraire mis en scène dans le texte.



Enfin, parce qu’elle plonge le lecteur dans une période décisive de l’Histoire et qui a aujourd’hui tant à nous dire : l’explosion rapide de la République et le lent effritement des modèles qu’elle avait suscités, la crainte perpétuelle de la chute et de la barbarie, mais aussi de la tyrannie, la soif inextinguible de conquêtes et de renouveau sont autant d’échos que notre édition rend accessibles au lecteur contemporain.

TABLE DES MATIÈRES

Remerciements

Introduction

Annexe : le vocabulaire césarien des bateaux

Cadre chronologique du récit



Guerre des Gaules

Introduction à la Guerre des Gaules

Sommaire de la Guerre des Gaules

Livre 1

Livre 2

Livre 3

Livre 4

Livre 5

Livre 6

Livre 7

Livre 8

Guerre civile

Introduction à la Guerre civile

Sommaire de la Guerre civile

Livre 1

Livre 2

Livre 3



Bibliographie

Index des noms de lieux et de peuples

Index des noms de personnes

Table des illustrations