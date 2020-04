Le foyer, héritage de Pontigny-Cerisy

Si Pontigny s'est illustrée par ses décades littéraires, philosophiques et socio-politiques, l'abbaye bourguignonne offrait aussi à "ceux, Provinciaux ou Parisiens, chez qui les besoins d'esprit sont des besoins ; à ceux, Parisiens ou Provinciaux, qui ne s'accommodent ni de la solitude absolue, sans renouvellement, ni des frottements usants de la vie urbaine" (Entretiens d'été de l'Abbaye de Pontigny, août-septembre 1910, Paul Desjardins) un foyer où se retirer pour penser.

Là, les écrivains venaient travailler, "chacun en sa chacunière", tout en ayant la possibilité d'échanger lors des repas, des promenades sous la charmille ou encore des soirées. Paul Desjardins l'écrivait, "il faut du temps, un peu de temps, un temps que le métier n'accorde pas, un temps qu'on n'a pas dans les villes. Il faut une allée de jardin où l'on marche de compagnie, dans le silence qui clôt une journée riche en compréhension".

Dans la seconde moitié du XXe siècle, Cerisy, à son tour, a accueilli des écrivains, artistes et chercheurs venus, parfois accompagnés de leurs familles, profiter du calme du château normand. C'est ainsi, par exemple, qu'Eugène Ionesco a écrit Amédée ou comment s'en débarrasser et Jacques ou la soumission. Cerisy a aussi inspiré l'écrivain et essayiste Albert Memmi, les sociologues Michel Crozier et Alain Touraine ou encore le musicien André Boucourechliev.

Aujourd'hui, l'association des Amis de Pontigny-Cerisy souhaite, en réponse à une demande formulée par plusieurs de ses membres et à une période de forte incertitude, renouer avec cet héritage.

La journée est libre, pour permettre à chacun de se consacrer pleinement à son projet personnel. À ce dernier, Cerisy propose d'apporter ce qui fait sa force et son exception grâce au génie du lieu et à l'accueil qui y est consenti : l'intelligence collective. Ainsi, chaque semaine peut faire l'objet d'une thématique littéraire ou artistique, ou encore d'une réflexion philosophique ou prospective, déclinée sous la forme d'un temps de partage quotidien à définir ensemble, qui reste toutefois facultatif.

Que l'on se retrouve pour un atelier d'écriture au grenier, un moment de lecture dans la bibliothèque, une discussion au salon ou encore une expérience artistique dans le parc, à chacun de contribuer, mais aussi de recevoir, ce qui peut l'aider à progresser dans son projet. L'on pourrait aussi imaginer un temps de partage, de lecture ou de présentation des travaux en cours lors de soirées communes. Le week-end, est proposée une visite (maison d'artiste, lieu historique, exposition), une balade littéraire dans la nature ou bien une rencontre dans la région, toujours en lien si possible avec la thématique choisie.

Un temps hebdomadaire est enfin consacré à une discussion autour des diverses expériences d'écriture et de création vécues à Cerisy afin de réfléchir ensemble à la meilleure formule à proposer à l'avenir, dans le but de soutenir la création littéraire et artistique mais aussi la recherche scientifique, par la co-construction d'un foyer de création et d'échanges aux conditions d'accueil satisfaisantes

Les activités proposées ci-dessus n'obligent personne. Le seul horaire à respecter reste celui des repas, pris en commun, que les nécessités du service forcent à maintenir uniforme.

Les repas, soirées et promenades diverses offrent la possibilité d'échanger avec les écrivains, artistes et chercheurs présents, mais aussi de rencontrer les participants des colloques qui, éventuellement, se tiennent en parallèle.

Libre à chacun de proposer à d'autres des moments conviviaux en dehors des activités proposées par l'équipe de Cerisy, qui se fait un plaisir d'accompagner au mieux les initiatives individuelles et collectives (partager un temps de lecture dans l'Orangerie, monter une soirée théâtre au grenier ou une exposition commune dans l'étable, organiser un tournoi de ping-pong ou une soirée dansante dans les caves, débattre autour d'un film dans la salle de la Laiterie…).

Les personnes accueillies peuvent profiter de tous les espaces du château ainsi que de l'ensemble du parc. Elles ont notamment accès à la bibliothèque, qui compte près de 25 000 ouvrages, et aux plus de 600 actes de colloques de Cerisy. Dix colloques et un atelier, aux thématiques et problématiques diverses, ont lieu à Cerisy entre le 1er juillet et le 27 août 2020 : les écrivains, artistes et chercheurs ont la possibilité d'assister aux séances qui les intéressent. Un accès wifi est proposé dans le bâtiment de la ferme, où un ordinateur fixe est par ailleurs mis à disposition.

Outre le château et son parc, les environs de Cerisy sont propices au ressourcement et à l'enrichissement personnel et social : la mer est à une vingtaine de kilomètres, tandis que de nombreux chemins de randonnée sillonnent le territoire. De plus, le patrimoine culturel et historique du département de la Manche est d'une grande richesse.

INFORMATIONS PRATIQUES

Le Foyer de création et d'échanges de Cerisy est ouvert du 13 juillet au 27 août 2020, à toute personne œuvrant à un projet personnel et qui souhaite prendre le temps de "penser avec ensemble". Ce projet personnel peut être relatif à toutes les disciplines de la création et/ou mené au titre de la recherche.

Périodes proposées

Le Foyer de création et d'échanges de Cerisy est ouvert du 13 juillet au 27 août 2020.

- En juillet, nous vous accueillons entre le mercredi 13 et le vendredi 30 juillet. Comme aucun colloque ne se déroule en parallèle de ce temps de foyer, nous sommes flexibles sur vos dates d'arrivée et de départ ainsi que sur la durée de votre séjour. Nous vous remercions de bien vouloir nous contacter pour plus d'informations et pour définir ensemble les modalités de votre séjour en Foyer.

- En août, les périodes d'accueil proposées, selon l'organisation des colloques prévus en parallèle, sont les suivantes :

• Du vendredi 31 juillet au vendredi 14 août (15 jours - 3 colloques) ;

• Du vendredi 14 août au jeudi 27 août (13 jours - 3 colloques).

Des séjours d'une semaine sont aussi possibles.

Les participants sont ainsi accueillis au château (installation dans les chambres, visite du château et du parc, soirée de présentation du lieu, de la vie à Cerisy et de chacun) les jours d'arrivée des colloques se déroulant en parallèle. Le nombre de participants au Foyer de création et d'échanges accueillis lors de chacune de ces périodes varie selon le nombre d'inscrits aux colloques.

Si un séjour prolongé est souhaité, les périodes sont cumulables, avec des frais de participation dégressifs.