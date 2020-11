Centenaire Jean Starobinski (1920–2020)

Vernissage de l’exposition virtuelle

26 novembre 2020, Visioconférence, 17.30-18.15h

En 2018, les Archives littéraires suisses décidaient de concevoir une exposition virtuelle pour commémorer le centenaire de la naissance de Jean Starobinski (1920–2019). La rencontre avec l’EPFL+ECAL Lab a fait évoluer ce vœu d’origine en un vaste projet de recherche : comment présenter en ligne un des grands critiques littéraires du XXe siècle, à partir de ses archives ?

Au soir du 26 novembre 2020, quelques jours après l’anniversaire de Jean Starobinski, l’exposition Jean Starobinski. Relations critiques sera ouverte au public. À cette occasion, nous sommes très heureux de vous convier à un double événement : un débat sur le thème de l’exposition virtuelle et le vernissage de celle-ci. Le débat réunira des personnalités du monde des Lettres, de la critique, du design d’interaction et des technologies numériques, qui s’exprimeront sur les contraintes, les ambitions et les enjeux de ce nouveau type d’exposition littéraire et sur la valorisation des patrimoines littéraires numérisés.

À la suite de quoi, se tiendra le vernissage proprement dit, avec la présentation de l’exposition et la laudatio.

En 1994, Jean Starobinski écrivait que, pour lui, « l’essai illustré (par exemple dans la collection des ‹ Sentiers de la création ›) est une exposition virtuelle. » En 2020, nous avons tenté de faire nôtre cette proposition en la renversant : concevoir notre exposition virtuelle comme un essai illustré.

Avec, notamment, les professeurs Martin Rueff et Julien Zanetta, ainsi que les auteurs du projet.

