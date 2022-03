La simple évocation du nom d’Arsène Lupin suscite l’assurance d’un divertissement mené jusqu’à son terme jubilatoire. Il ouvre en nous les portes d’un imaginaire plaisant, fait de mystères historiques, de richesses et d’aventures mémorables. Aussitôt le nom fabuleux prononcé qu’émerge une silhouette qui nous agrée, celle bien connue d’un cambrioleur rieur, séducteur et justicier. Un personnage au-dessus des lois et des toits, hors du commun, frondeur et dont les multiples aventures posent les pierres fondatrices d’un art nouveau en littérature. Apparu pour la première fois en 1905, dans les pages magazine Je sais tout, le gentleman-cambrioleur a connu, depuis, une remarquable et incomparable longévité transmédiatique. Depuis, la popularité d’Arsène Lupin ne cesse de fasciner et de féconder l’imagination de ses lecteurs jusqu’à phagocyter le nom même de son créateur. Maurice Leblanc est alors un nom qui tombe dans l’oubli tandis que celui d’Arsène Lupin acquiert de son côté une certaine autonomie.



Cédric Hannedouche est professeur agrégé de Lettres Modernes, docteur en Langue et Littérature françaises. Ses recherches portent sur les littératures et les cultures populaires adossées à une démarche transculturelle.

PREMIERE PARTIE : ORIGINES ET POETIQUE DE L’EFFET ARSENE LUPIN







1. Réception de la cambriole à la Belle Époque



- Un criminel de son temps : le bandit dandy



- Mode et mythification du justicier criminel



- Du fait divers sanglant à la fiction criminelle



- Du gentleman cambrioleur au gentleman détective







2. Éléments de compréhension générique



- La publication en feuilleton



- Une écriture sous contraintes



- L’aventure historique







3. Présence du fantastique dans le genre policier



- L’expression du surnaturel



- Les espaces terrifiants du fantastique



- L’énigme mystérieuse ou le surnaturel contrefait







4. Les mille et un visages d’Arsène Lupin : édification et émancipation



- L’homme aux mille déguisements



- L’homme aux mille noms



- L’homme aux mille délits



- L’homme aux mille morts





DEUXIEME PARTIE : LES PRINCIPES D’UNE SERIALITE POPULAIRE







5. Premier principe de sérialité : la promotion intratextuelle



- Une opération explicitement commerciale



- Le retour des personnages : la comédie lupinienne



- Les références cachées : un principe de reconnaissance sérielle







6. Deuxième principe de sérialité : l’adoubement intertextuel



- Les références avouées



- Maurice Leblanc, le voleur de styles



- La transculturalité en série populaire







7. Troisième principe de sérialité : l’infratextualité



- Reprises et variations autour des œuvres antélupiniennes



- La littérature industrialisée



- L’ombre d’Arsène Lupin



- Conclusion



- Bibliographie



- Ouvrages de référence



- Index