Pour une autre littérature mondiale ; la traduction franco-japonaise en perspective

Sous la direction de Cécile Sakai et Nao Sawada

Arles : éditions Philippe Picquier, coll. "Littérature Grand Format" , 2021

224p.

EAN 9782809715194.

Prix : 19EUR.

Présentation

Ce recueil porte sur les faits, effets et pratiques de la traduction littéraire entre la France et le Japon dans l'époque moderne. Depuis la fin du xixe siècle, les oeuvres françaises ont été abondamment traduites et retraduites en japonais, dans un mouvement massif de découverte et de réappropriation. Pour sa part la littérature japonaise commence plus tard, à partir des années 1960, à être mieux introduite en France.

Si de telles différences apparaissent a priori comme des évidences, une exploration approfondie permet de mieux comprendre les mécanismes à l'oeuvre et l'évolution en cours. Ce volume réunit pour la première fois dix-huit articles d'écrivains, traducteurs, spécialistes, français et japonais, qui témoignent de ces dynamiques fluctuantes, entre asymétrie et convergences, décentrement et affinités électives.

Pourquoi la toute première traduction littéraire depuis le japonais, une anthologie poétique, date-t-elle de 1871 ? Comment expliquer qu'il faille attendre 1878 pour la première traduction en japonais d'un auteur français, Jules Verne - lequel suscitera pourtant un engouement sans précédent ? Dans quelles circonstances La Recherche de Proust a-t-elle bénéficié de trois traductions intégrales au Japon ? Cet ouvrage répond à ces questions et à beaucoup d'autres, tout en replaçant la traduction au centre des phénomènes de patrimonialisation et des flux culturels internationaux, des réseaux d'influence et des enjeux de la mondialisation".