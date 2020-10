Catulle Mendès

Œuvres. Tome VI, L’Homme tout nu

édition de Franck Javourez

direction d'ensemble : Jean-Pierre Saïdah

Paris, Classiques Garnier, coll. Bibliothèque du XIXe siècle, 2020

EAN : 9782406094357

201 p. — 28,00 €

Cette édition transporte son lecteur dans l’univers courtois et décadent des troubadours. En un décor pittoresque et dans un érotisme enchanteur, Mendès nous livre une fable qui dénonce les méfaits de la vérité à tout prix, de la transparence et de la parole libérée.

