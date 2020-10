Catherine Rodgers (dir), Descendances durassiennes, écritures contemporaines

éd. Passages

ISBN : 979-10-94898-78-9

318 p. — 25 €

Marguerite Duras est certainement l’un des auteurs qui a le plus marqué la deuxième moitié du XXème siècle, mais quelle est sa descendance ? Quels échos son œuvre trouve-t-elle dans celles d’écrivains d’aujourd’hui ? Douze chercheurs ont étudié les rapprochements entre les textes de Duras et ceux d’écrivains francophones contemporains. Ils ont repéré des thèmes communs, mais aussi un style, des engagements ou des conceptions de la littérature qui permettent de comprendre l’influence que Duras a pu avoir sur des auteurs plus jeunes, qu’elle soit revendiquée, acceptée ou niée, qu’elle soit consciente ou inconsciente.

Ces treize chapitres permettent ainsi de mieux comprendre le rayonnement de l’œuvre de Duras et des modèles d’écrivain et de femme qu’elle a été. De leur lecture se dégage la force avec laquelle la voix durassienne continue de résonner de nos jours.

Catherine Rodgers enseigne à Swansea University, au Royaume-Uni. Spécialiste de Marguerite Duras à laquelle elle a consacré plusieurs ouvrages, elle est également l’auteur de nombreux articles au sujet des œuvres de Simone de Beauvoir, Carol Bernstein, Colette, Paule Constant, Marie Darrieussecq, Anne-Marie Garat, Camille Laurens, Lorette Nobécourt, Amélie Nothomb et Nathalie Rheims.

