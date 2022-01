Presque cent ans après sa création, le surréalisme ne cesse de susciter des émules, européens ou non. À l'occasion d'une exposition au Metropolitan Art Museum, Stephanie d'Alessandro et Matthew Cale proposent de relire l'histoire du surréalisme comme un phénomène international. Loin de l'autorité bretonienne et du groupe de Paris, le surréalisme s'adapte à différentes cultures : Japon, Etats-Unis, Hongrie, ont vu naître leur propre vision du surréalisme, plurielle, éclatée, différente. Divers articles traitent aussi du désir d'internationalisation du groupe, notamment au Bureau de recherches surréalistes. Les différentes contributions, renseignées et stimulantes, ouvrent des directions variées, notamment sur l'acclimatation du surréalisme aux religions locales (catholicisme aux Philippines, Soufisme au Moyen-Orient), et lieux habituellement écartés des mappemondes surréalistes, comme la Chine, "shooting star" du mouvement...