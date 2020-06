Référence bibliographique : Carol Padden et Tom Humphries, Être Sourd aux États-Unis. Les voix d'une culture (traduction de l'américain par S. Vennetier), Editions de l'EHESS, collection "Cas de figure", 2020. EAN13 : 9782713228117. juin 2020, 186 p.



Avec une préface de Benvenuto A., Bertin F., Chateauvert J., Schmitt P. et Vennetier S.





En considérant les personnes Sourdes à l’aune de leur déficience auditive, le monde des entendants a occulté toute la richesse de leurs existences. Pourtant, les langues des signes sont le socle non d’un handicap, mais de cultures et de communautés multiples, dont Carol Padden et Tom Humphries se font l’écho dans Être Sourd aux États-Unis, leur restituant symboliquement leur dignité par l’emploi de la majuscule.

Traduit pour la première fois en français, ce texte pionnier a participé d’un réveil de la conscience des personnes Sourdes aussi bien qu’entendantes, en balayant les préjugés qui pesaient sur leurs langues, leur culture. En analysant leurs conversations, mais aussi les récits et les contes, les poèmes et les pièces de théâtre que les personnes Sourdes ont créés, il dévoile de l’intérieur leurs manières de se voir et de voir le monde. Et a changé définitivement le regard porté sur leur monde.

Carol Padden et Tom Humphries enseignent à l’université de Californie (San Diego). Ils ont publié Être Sourd aux États-Unis (1988) et Inside Deaf Culture (2005).



Table des matières :



Préface p.7

Note de traduction p. 17



Introduction p. 21

1. Apprendre à être Sourd p. 35

2. Images de soi p. 53

3. Un centre différent p. 69

4. Vivre dans le monde des autres p. 91

5. Une conscience changeante p. 109

6. La signification du son p. 133

7. Des vies façonnées par l’histoire p. 158



Remerciements p. 171

Bibliographie p. 175