Princesse de Tarente, Madame Elliott

Captives sous la Terreur. Souvenirs de la princesse de Tarente 1789-1792 suivi de Mémoires de Madame Elliott sur la Révolution française

Édition de : Sandrine Fillipetti

Mercure de France, Le Temps retrouvé, 2021

352 pages

11,50 euros



EAN : 9782715256583

« […] une fois ou deux je demandai à ce geôlier un peu d’eau chaude pour me laver. “Cela n’a pas le sens commun, m’avait-il répondu, rien ne peut vous sauver des mains du bourreau, et comme elles sont fort sales, vous n’avez pas besoin de vous laver”. »

Témoins privilégiés de la Révolution à Paris, toutes deux prisonnières ayant survécu à la Terreur, Louise-Emmanuelle de Châtillon, princesse de Tarente (1763-1814) et Grace Dalrymple Elliott (1758?-1823) fréquentèrent deux courants distincts de la noblesse française.

La première, tout entière consacrée à sa charge de dame d’honneur de Marie-Antoinette, évolua dans une société de cour farouchement anti-orléaniste. La seconde, Écossaise et proche amie du duc d’Orléans, côtoya la faction de ceux qu’unissait une commune hostilité au régime et à la cour.

À la fois complémentaires et d’une grande valeur documentaire, leurs témoignages saisissent par le climat incessant de peur, de flambées de violence, de menaces et de mesures expéditives dont ils se font l’écho.

