Cahiers Gustave Roud n° 18

Gustave Roud - Yves Velan, Correspondance (1949-1974)

Édition établie et présentée par Nadia Hachemi sous la direction de Stéphane Pétermann

Association des amis de Gustave Roud

180 p. / cahier d’illustrations en couleur

Déplorant la rareté de ses rencontres avec Gustave Roud, Yves Velan se demande, le 6 février 1960 : « Y a-t-il plus respectivement excentriques, en Romandie, que Carrouge et La Chaux-de-Fonds ? » Nous ajouterons, soixante ans plus tard : y a-t-il plus respectivement excentriques, dans le paysage littéraire romand, que les œuvres des deux auteurs dont les Cahiers Gustave Roud publient la correspondance dans leur dernière livraison ? Au-delà de leurs évidentes différences esthétiques et génériques, leurs textes se distinguent avant tout par les conceptions de la littérature qui les sous-tendent. De la vision d’une poésie lyrique, intime, tournée vers l’idéal et l’éternel qui se dégage de l’œuvre roudienne, à l’écriture politiquement et formellement engagée à laquelle se livre Velan, il y a sans doute une aussi grande distance que celle qui sépare, géographiquement, les plaines du Jorat des contreforts du Jura.

La correspondance entre Gustave Roud et Yves Velan témoigne de la diversité de la vie littéraire romande du siècle dernier, en mettant à l’honneur un poète de renom et un jeune romancier communiste en rupture de ban. Des activités de la Guilde du livre, auxquelles Gustave Roud collabore en tant que membre du comité de lecture, au lancement de la revue littéraire Rencontre par Yves Velan (et d’autres écrivains), en passant par l’édition posthume de l’œuvre poétique de leur ami commun, le critique Georges Nicole, c’est tout un pan d’histoire culturelle que cette correspondance permet de mettre en lumière.

À travers les entreprises éditoriales qu’évoque cet échange, se dessine une image de Roud qui tranche avec le cliché du poète reclus dans sa ferme carrougeoise, mais qui n’est guère étrangère au lecteur de son abondante correspondance déjà publiée : celle d’un poète pleinement investi dans l’activité culturelle, qui participe à la production littéraire en Suisse romande et à la promotion de ses jeunes talents, dont Yves Velan n’est pas le moindre. C’est donc avant tout une aventure humaine que ces lettres dévoilent, qui relie deux hommes engagés dans une cause commune : l’écriture.

Sommaire

Introduction : « Une fraternité à distance » (Nadia Hachemi)

Note éditoriale

Correspondance 1949-1974

Annexes :

I. Un poème d’Yves Velan

II. Textes d’Yves Velan sur Gustave Roud

III. Lettres

« Présence de Roud dans Je de Velan » (Philippe Renaud)

Index des noms

Légendes, sources des images et crédit photographiques