Cahiers de Recherches Médiévales et Humanistes 2020 – 2, n° 40 : varia

sous la direction de Nathalie Dauvois, Ellen Delvallée,

Estelle Doudet, Julien Gœury, et Katell Lavéant

Paris, Classiques Garnier, coll. Cahiers de Recherches Médiévales et Humanistes, 2021

EAN : 9782406112631 — 468 p. — 65 €

Les Cahiers de recherches médiévales et humanistes - Journal of Medieval and Humanistic Studies publient, dans une perspective interdisciplinaire associant principalement littérature et histoire, des études portant sur le Moyen Âge et la Renaissance.

JEAN MAROT ET LES AUTORITÉS FÉMININES /

JEAN MAROT AND FEMININE AUTHORITIES

SOUS LA DIRECTION D’ELLEN DELVALLÉE /

EDITED BY ELLEN DELVALLÉE

Ellen Delvallée

Introduction / Introduction 15

Estelle Doudet

Éduquer les dames, construire le poète.

Le Doctrinal des princesses et nobles dames de Jean Marot /

Educating Women, Shaping the Poet.

Le Doctrinal des princesses et nobles dames by Jean Marot 23

Sandra Provini

Le « cueur loyal » d’Anne de Bretagne

dans Le Voyage de Venise de Jean Marot /

Anne of Britanny’s “Loyal Heart”

in the Voyage de Venise by Jean Marot 39

Ellen Delvallée

Les Prières de Jean Marot.

Rhétorique et politique au féminin /

The Prières by Jean Marot.

Rhetoric and Politics in the Feminine 59

Laurent Bozard

Jamais deux sans (t)rois. Le « Voyage de Milan » de Jean Marot /

Things Come in Threes. The “Voyage de Milan” by Jean Marot 77

Pauline Dorio

Le tonnerre et les cloches. Voix d’hommes et voix de femmes

dans les épîtres de Jean Marot à François Ier et Claude de France /

The Thunder and the Bells. Voices of Men and Voices of Women in the

Epistles to Francis the First and Claude of France by Jean Marot 101

AUTOUR DE CLÉMENT MAROT ET DES RECUEILS COLLECTIFS.

CONFIGURATION DU CHAMP POÉTIQUE FRANÇAIS (1536-1537) /

AROUND CLÉMENT MAROT AND COLLECTIVE ANTHOLOGIES.

THE SHAPING OF FRENCH POETIC SPHERE (1536-1537)

SOUS LA DIRECTION DE NATHALIE DAUVOIS ET JULIEN GOEURY /

EDITED BY NATHALIE DAUVOIS AND JULIEN GOEURY

Nathalie Dauvois et Julien Goeury

Introduction / Introduction 131

Jérémie Bichüe

Stratégies individuelles et collectives à l’aube de la querelle

Marot-Sagon. Charles de La Hueterie, François de Sagon

et leur imprimeur Olivier Mallard (1535-1537) /

Individual and Collective Strategies at the Outbreak of the Marot-Sagon Quarrel. Charles de La Hueterie, François de Sagon

and their Publisher Olivier Mallard (1535-1537) 143

Guillaume Berthon

Combattant marotique, traducteur humaniste,

auteur évangélique. La trajectoire de Calvy de la Fontaine /

Marotic Struggler, Humanist Translator, Evangelical Author.

Calvy de la Fontaine’s Trajectory 163

Élise Rajchenbach

Entrer dans le champ. Les premiers pas de Charles Fontaine

dans et en marge des recueils collectifs /

Entering the Field. Charles Fontaine’s First Steps

in and on the Margins of Collective Anthologies 183

Sophie Astier

Les réseaux de François de Sagon, premier essai de cartographie /

François de Sagon’s Networks, a First Attempt in Mapping 199

Sandra Provini

Les réseaux de l’esclave fortuné,

bâtard d’Amboise, soldat et poète /

The Networks of the “Esclave Fortuné”,

Bastard of Amboise, Soldier and Poet 213

Claire Sicard

1536-1537, Mellin de Saint-Gelais ou l’étoile mystérieuse /

1536-1537, Mellin de Saint-Gelais, the Hidden Star 229

Nina Mueggler

« Débroder Brodeau ».

Victor Brodeau, secrétaire, poète et éditeur /

Brodeau Untangled.

Victor Brodeau, Secretary, Poet and Editor 249

Elsa Kammerer

Le Blason de la mort et son double en prose.

Du nouveau sur Jean de Vauzelles, les Blasons

et la « Danse de la mort » de Holbein (1536-1538) /

The Blason de la mort and its Prose “Double”.

New Perspectives on Jean de Vauzelles, the Blasons

and Holbein’s “Dance of Death” (1536-1538) 269

PAROLES D’ORATEURS.

L’ÉLOQUENCE EN JEU(X), FRANCE, PAYS-BAS, XVe-XVIe S. /

VOICES OF ORATORS. PLAYING ON ELOQUENCE,

FRANCE, LOW COUNTRIES, 15th-16th C.

SOUS LA DIRECTION D’ESTELLE DOUDET ET KATELL LAVÉANT /

EDITED BY ESTELLE DOUDET AND KATELL LAVÉANT

Estelle Doudet et Katell Lavéant

Introduction / Introduction 295

Adrian Armstrong

Maerlant in French (almost). Language, Verse,

and Cultural Traffic in Late Medieval Bruges 303

Estelle Doudet et Shanshan Lu

Pierre Gringore et les orateurs.

Statut d’auteur et pratiques théâtrales au xvie siècle /

Pierre Gringore and the Orators.

Authorship and Theatrical Practices in the 16th Century 323

Katell Lavéant et Rozanne Versendaal

Les Ordonnances d’Amour d’Étienne Pasquier.

Le « jeu sérieux » d’un orateur juriste /

The Ordonnances d’Amour by Étienne Pasquier.

The “Serious Game” of an Orator and Lawyer 343

Alisa van de Haar

Entre chambre de rhétorique et salle de classe.

Les rébus des rhétoriciens dans la pratique scolaire /

Between the Chamber of Rhetoric and the Classroom.

Rhetoricians’ Rebuses and Educational Practice 359

VARIA

Christophe Chaguinian

Y a-t-il eu des marionnettes religieuses au Moyen Âge ?

Retour sur l’hypothèse classique de Charles Magnin /

Did Liturgical Puppets Exist in the Middle Ages?

Re-Examining Charles Magnin’s Classic Hypothesis 379

Marco Maulu

L’Espitre as femes, un texte inédit du manuscrit BnF, fr. 25545 /

The Espitre as femes, an Unpublished Text from MS BnF fr. 25545 409

Clément de Vasselot de Régné

Quod omnes similiter tangit ab omnibus comprobetur. Les assemblées

sous le règne de Philippe III le Hardi (1270-1285) /

Quod omnes similiter tangit ab omnibus comprobetur.

Assemblies under the Reign of Philip III the Bold (1270-1285) 427

Résumés/Abstracts 455