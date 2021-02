Cahier de l'Herne : Thomas Bernhard

Dirigé par Dieter Hornig et Ute Weinmann

L'Herne éd.

Parution : 27/01/2021

312 p. — ISBN : 9791031902982

On croit connaître Thomas Bernhard : romancier, dramaturge, imprécateur, immense écrivain du refus, du « contre ». Mais depuis sa mort en février 1989, de nouvelles approches de l’homme et de l’oeuvre se sont ouvertes grâce aux archives, et à l’édition des oeuvres complètes, contenant non seulement l’œuvre en prose et le théâtre, mais aussi les premiers textes journalistiques, les poèmes et les entretiens. S’y ajoute la publication de la correspondance avec son éditeur S. Unseld, directeur de la maison Suhrkamp, qui révèle l’épistolier Bernhard. Tout ce corpus confirme que le rayonnement de son écriture et de sa posture n’a cessé de croître. La publication de ce Cahier, offre la possibilité d’explorer ces nouvelles pistes, d’éclairer la genèse de cette écriture et de prendre la mesure de son importance dans le monde actuel.

Ce volume contient des inédits en français : quelques textes journalistiques du jeune Bernhard, des récits inédits, deux poèmes et des extraits de la correspondance à la fois affectueuse et tumultueuse avec son éditeur Siegfried Unseld. Plusieurs essais éclaireront la genèse de l’écrivain, sa relation à Rimbaud ou encore son rapport à la ville de Salzbourg quand d’autres seront consacrés aux thèmes et motifs ainsi qu’à l’arrière-plan philosophique de son écriture. Plusieurs contributions s’attarderont sur l’homme de théâtre : de ses années d’études au Mozarteum, apprenti comédien et metteur en scène jusqu’aux témoignages d’hommes de théâtre (Krystian Lupa, Denis Podalydès, Nicolas Bouchaud, Joël Jouanneau). Des textes d’hommages de ses grands contemporains dans la littérature autrichienne (Peter Handke, Elfriede Jelinek et Josef Winkler) tout comme des contributions d’écrivains français (Alain Fleischer, Sylvain Prudhomme, Noémie Lefebvre) viendront compléter ce portrait.

Publié avec le soutien du Forum culturel autrichien, du ministère autrichien des arts, de la culture, de la fonction publique et des sports, du département des arts et de la culture du Land Kärnten, de CY Cergy Paris Université et de l’Université Paris 8.

