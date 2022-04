[Building a Character]

Préface : Bernard Dort

Traduction (Anglais) : Charles Antonetti

Pour la plupart des gens de théâtre, Stanislavski est comme un saint, un héros, un sage ou un fou.

Dans ce livre, Stanislavski résume l’essentiel de son expérience et de son enseignement : pour lui, il s’agit avant tout d’incarner sur scène un personnage au lieu de se contenter de le revivre, démarche qui suppose le contrôle et la critique de soi, grâce à l’usage équilibré d’une technique tant spirituelle que corporelle. Vie intérieure et vie extérieure doivent se soutenir mutuellement afin de libérer totalement l’acteur.

Loin d’être asservi, il devient alors créateur, jouant à volonté de son instrument, et trouve celui de sa propre vie.

