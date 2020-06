Le Dissident secret – Un portrait de Claude Ollier

Christian Rosset

Préface d'Arno Bertina.

Photographies de Camille Rosset.



Les Presses du Réel, 2020



88 p. — EAN : 9791096911356

Un portrait de Claude Ollier (1922-2014), écrivain du Nouveau Roman, où souvenirs, réflexions, hypothèses, descriptions s'entremêlent, avec un cahier de photographies composé par Camille Rosset.

Qu'est-ce qu'un portrait ? Celui d'un écrivain par exemple. Imaginons-le.

Il se tient à l'écart de l'agitation culturelle de son temps, même si son œuvre se trouve en bonne place dans l'histoire des mouvements littéraires du XXe siècle. Claude Ollier et Christian Rosset se sont rencontrés pour la première fois en juillet 1975, sans savoir qu'ils échangeront, à certains moments, quotidiennement, pendant trente-neuf ans. Cette année-là, l'auteur de La Mise en scène, de retour du Maroc, s'est installé dans une maison des Yvelines dont il a aussitôt repeint les murs intérieurs de couleurs vives, acidulées. Qui lui a rendu visite à Maule ne peut que rapporter la singularité de ce lieu, demeure et jardin, en accord avec les récits de son habitant, plus poétiques que strictement romanesques, où chaque objet trouve sa juste place, mystérieuse, indiscutable. C'est pourquoi ce portrait se referme par un cahier de photographies, composé par Camille Rosset, proposant un parcours dans cette maison, en l'état où son habitant solitaire l'aura laissée au moment de sa disparition.

Le Dissident secret est, comme le note Arno Bertina, un livre de témoin où souvenirs, réflexions, hypothèses, descriptions s'entremêlent afin de faire revivre celui qui n'est plus depuis le 18 octobre 2014, sinon dans ses livres, et dans les rêves de ses lecteurs.



« Déconcerté, je me rends compte que la maison est, cette fois, vide de toute présence, tant humaine que spectrale. Il me faut donc la quitter à mon tour, suivant le mode d'exécution le plus efficace : se réveiller. Alors, accomplissant l'effort d'accrocher dans un recoin accessible de ma mémoire ce que je viens de raconter, je me rends compte que c'était la première fois que je pénétrais la maison de Maule par effraction, après lui avoir fait, peu de temps auparavant, mes adieux, en compagnie de la ‘petite bande' convoquée par ce rêve. »

*

Camille Rosset développe des travaux audiovisuels à la croisée de la fiction, du documentaire et de l'essai. Scénariste et réalisatrice, elle a tourné plusieurs courts-métrages et a coécrit pour la télévision les séries d'auteur Irresponsable et HP, diffusées sur la chaîne OCS.

Christian Rosset a fait des études d'arts plastiques et d'architecture avant de se consacrer à la composition musicale et électroacoustique. Producteur à France Culture de 1975 à 2019, il y a travaillé aussi bien à l'Atelier de Création Radiophonique que dans les émissions de flux. Écrivain et scénariste, il est depuis 2017 un des contributeurs réguliers du journal culturel en ligne Diacritik.

*

