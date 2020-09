La Liberté intérieure

Une esquisse

Claude Romano

Hermann, coll. Le Bel Aujourd'hui

Paru le 02/09/2020

100 p. — ISBN : 9791037003010

La liberté est-elle un pouvoir neutre et indifférencié de choix et d’action qui est octroyé à tout individu, et qu’il exerce identiquement avec tout autre, ou n’est-elle pas plutôt une capacité qui n’échoit qu’à lui seul d’accomplir son être propre dans ce qu’il a d’unique ? En souscrivant à la seconde branche de cette alternative, Claude Romano s’efforce de préciser les conditions de possibilité de qu’il appelle « liberté intérieure », c’est-à-dire la capacité de vouloir et de décider en l’absence de conflit intérieur, de telle manière que cette volonté et cette décision expriment l’être que nous sommes et manifestent un accord de cet être avec lui-même.

En soulignant les limites de la conception largement dominante, de Platon à Harry Frankfurt, de cette liberté comme une subordination de nos désirs et tendances affectives spontanées aux « désirs de second ordre » qui découlent de notre réflexion rationnelle, l’auteur défend une conception originale de l’autonomie qui rejette une telle hiérarchie. Il étaye son propos par l’analyse d’un exemple littéraire, la décision finale de la Princesse de Clèves dans le roman éponyme de Mme de Lafayette.

