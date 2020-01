Pour comprendre Levinas. Un philosophe pour notre temps

Corine Pelluchon

Seuil, coll. La Couleur des idées

Date de parution 23/01/2020

21.00 € TTC

288 pages

EAN 9782021442175

Emmanuel Levinas a renouvelé en profondeur la philosophie, qu’il s’agisse de la définition de la subjectivité par la responsabilité, des implications politiques de cette conception du sujet ou de son insistance sur la corporéité, pensée comme vulnérabilité ou associée à une phénoménologie du « vivre de » et des nourritures.

Dans un séminaire qui s’adressait à des étudiants en philosophie et à des soignants, Corine Pelluchon donne les clefs pour comprendre cette œuvre exigeante et communique une expérience de pensée liée à la manière dont la réflexion et le style de Levinas l’ont bouleversée. Elle montre en quel sens il a inspiré ses propres travaux, qui prolongent et parfois discutent ses thèses, soulignant aussi l’actualité de Levinas, y compris lorsqu’on s’intéresse à des sujets sur lesquels il ne s’est pas exprimé, comme la médecine, l’écologie et le rapport aux animaux.

Corine Pelluchon est philosophe et professeur à l’université Gustave-Eiffel. Elle a publié une dizaine d’ouvrages, parmi lesquels Les Nourritures. Philosophie du corps politique (Seuil, 2015, Points, 2020) et Éthique de la considération (Seuil, 2018). Son œuvre a été récompensé en 2020 par le prix de la pensée critique Günther Anders.

