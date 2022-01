Catherine Parr

Œuvres spirituelles. Textes originaux et traductions françaises inédites du xvie siècle

édition de Guy Bedouelle

Paris, Classiques Garnier, coll. Textes de la Renaissance, 2022

De convictions protestantes, Catherine Parr (1512-1548) publia deux œuvres spirituelles dont The Lamentation of a Sinner qui ne fut publiée qu’après la mort d’Henry VIII. Les textes anglais et les traductions françaises, inédites à ce jour, sont présentés ici dans une édition critique.

Table des matières